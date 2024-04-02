Войска РФ нанесли удар дронами-камикадзе и ракетой Х-59 по Днепропетровской и Кировоградской областям Украины

Российские войска в ночь на 2 апреля нанесли по территории Украины удар 10 дронами-камикадзе и авиационной управляемой ракетой Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, девять дронов типа «Шахед», запущенных с территории аннексированного Крыма, удалось сбить средствами ПВО.

Удары были нанесены по Днепропетровской и Кировоградской областям. В Днепропетровской области обломки сбитых дронов стали причиной двух пожаров, сообщил глава региона Сергей Лысак. «Украинская правда» пишет, что в Днепре в результате российской атаки были повреждены двухэтажное здание и пожарная часть, люди не пострадали.

В Кировоградской области дрон повредил объект энергетической инфраструктуры, возникший на нем пожар удалось оперативно потушить, сообщили Силы обороны юга Украины в телеграм-канале, добавив, что пострадавших нет.

Российские войска последние несколько недель активно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины. Так, в марта в результате ударов дронами и ракетам прерывалось электроснабжение в Одессе и Харькове, была повреждены здания комплекса Днепропетровской ГЭС.

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