Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участника Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова к восьми годам и четырем месяцам по обвинению в распространении «фейков» о российской армии, сообщает ТАСС.

В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова, находящегося за пределами России, к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для дела стали публикации в соцсетях об убийстве российскими военными жителей Бучи.

В марте 2024 года приговор был отменен из-за процессуальных нарушений, дело отправлено на новое рассмотрение.

Петр Верзилов покинул России в 2020 году после того, как на него завели уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве, в рамках которого провели несколько обысков.

В начале октября 2023 года вышло интервью Петра Верзилова Юрию Дудю, в котором он, в частности, рассказал, что участвует в войне в составе украинской армии. После этого Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны».

В марте появились сообщения о том, что на Верзилова завели дело о госизмене. В рамках именно этого дела, как утверждалось, 12 марта в России прошли обыски у художников, которые занимаются арт-активизмом, акционизмом и уличным искусством. Многих из них увезли на допросы, где сотрудники правоохранительных органов задавали вопросы о Верзилове.

Верзилов у Дудя

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче

Верзилов у Дудя

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче