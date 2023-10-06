Участник Pussy Riot Петр Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

Он напомнил, что был основателем и издателем «Медиазоны» с момента основания издания в 2014 году и «никогда не вмешивался в редакционную политику».

«Моя сегодняшняя деятельность (о которой я подробно рассказал в разговоре с Юрием Дудем) для некоторых ставит под сомнение неангажированность и независимость Медиазоны, чего не должно возникать по отношению к любимому изданию. Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия издателя, оставшись отцом-основателем Медиазоны», — написал Верзилов.

5 октября журналист Юрий Дудь выпустил большое интервью с Верзиловым. В нем основатель «Медиазоны», в частности, рассказал, что участвует в войне России с Украиной в составе украинской армии, хотя в начале полномасштабного вторжения приезжал в зону боевых действий для съемок документального фильма.

О чем рассказал Петр Верзилов в интервью Дудю

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче

О чем рассказал Петр Верзилов в интервью Дудю

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче