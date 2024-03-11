Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову по делу о «фейках» про армию
Московский городской суд отменил заочный приговор о «фейках» про армию участнику Pussy Riot и бывшему издателю «Медиазоны» Петру Верзилову. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».
«Сегодня, несмотря на возражения прокурора, суд апелляционной инстанции отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений», — говорится в сообщении правозащитного проекта.
В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.
Поводом для уголовного преследования Верзилова стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах в Буче.
В начале октября 2023 года вышло интервью Петра Верзилова Юрию Дудю, в котором он, в частности, рассказал, что участвует в войне в составе украинской армии. После этого Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны».
Петр Верзилов покинул России в 2020 году после того, как на него завели уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве, в рамках которого провели несколько обысков.