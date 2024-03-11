Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову по делу о «фейках» про армию

Московский городской суд отменил заочный приговор о «фейках» про армию участнику Pussy Riot и бывшему издателю «Медиазоны» Петру Верзилову. Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

«Сегодня, несмотря на возражения прокурора, суд апелляционной инстанции отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений», — говорится в сообщении правозащитного проекта.

В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Петра Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.

Поводом для уголовного преследования Верзилова стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах в Буче.

В начале октября 2023 года вышло интервью Петра Верзилова Юрию Дудю, в котором он, в частности, рассказал, что участвует в войне в составе украинской армии. После этого Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны».

Петр Верзилов покинул России в 2020 году после того, как на него завели уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве, в рамках которого провели несколько обысков.

О чем Верзилов говорил в интервью Дудю

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче

О чем Верзилов говорил в интервью Дудю

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче