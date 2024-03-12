В нескольких городах России прошли массовые обыски у художников и активистов Правозащитники связали следственные действия с делом о госизмене, которое завели на участника Pussy Riot Петра Верзилова

Художницу Катрин Ненашеву увозят на допрос после обыска. Петербург, 12 марта 2024 года. Скриншот из видео телеграм-канала Sota SOTA

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ульяновске пришли с обысками к художникам и активистам, сообщили независимые издания и правозащитный проект «Сетевые Свободы». По данным правозащитников, часть обысков санкционировал Лефортовский суд Москвы по статье о госизмене (статья 275 УК).

Утром 12 марта стало известно, что сотрудники ФСБ пришли в квартиру художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио в Петербурге. Девушки отказались открывать дверь до приезда адвоката. Вскоре появились сообщения о том, что в квартире Ненашевой и Четверио проходит обыск. При этом сотрудники ФСБ отказались зачитать постановление на обыск. После обыска Ненашеву увезли на допрос на машине без номеров. Четверио сообщила, что Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене.

По данным «Сетевых свобод», в Петербурге обыски также проходят у участников арт-группы «Явь» и художника Саши Блота. В Москве силовики увезли из квартиры знакомую художника Philippenzo (настоящее имя Филипп Козлов), который уехал из России из-за уголовного дела о «вандализме» по мотивам политической ненависти (статья 214 УК) из-за стрит-арт работы «Изроссилование». Его объявили в федеральный розыск. сообщает, что в Петербурге после обыска на допрос увезли одну из их участниц Кристину Бубенцову.

В Екатеринбурге после обыска доставили на допрос художника Илью Мозги. В Ульяновске после обыска задержали художника Егора Холтова. В Нижнем Новгороде задержаны художники Артем Филатов и Андрей Оленев.

Еще один обыск прошел в Самаре по месту прописки художника Дениса Мустафина. Сейчас там живет его мать, у которой изъяли компьютер, рассказал художник «ОВД-Инфо».

Обыски также прошли у участниц Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Рита Флорес), Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой. Курачеву увезли на допрос. Пахтусова перестала выходить на связь. «Сетевые свободы» пишут об обыске у матери еще одного участника группы и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова Елены.

«Сетевые свободы» предполагают, что обыски проводятся в рамках дела о госизмене, возбужденного в отношении Верзилова. Ранее о том, что его обвинили в госизмене, не сообщалось.

Верзилов покинул России в 2020 году после того, как на него завели уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве, в рамках которого провели несколько обысков.

В начале октября 2023 года вышло интервью участника Pussy Riot Юрию Дудю, в котором он среди прочего рассказал, что участвует в войне в составе украинской армии. После этого Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны».

Через месяц Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. Поводом для уголовного преследования стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах в Буче. 11 марта Московский городской суд отменил заочный приговор и отправил дело на новое рассмотрение «из-за процессуальных нарушений».

О чем рассказал Верзилов в интервью Дудю

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче

О чем рассказал Верзилов в интервью Дудю

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов поехал в Украину, чтобы снимать документальный фильм, — а потом стал воевать в составе ВСУ Он дал большое интервью Юрию Дудю — о том, как попал на фронт, а также о Бахмуте, «Азове» и Буче