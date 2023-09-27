Акциониста Павла Крисевича снова приговорили к пяти годам колонии за перформанс с «самоубийством» на Красной площади. Первый (такой же) приговор был отменен

Тверской районный суд Москвы назначил пять лет колонии общего режима акционисту Павлу Крисевичу за с «самоубийством» на Красной площади, сообщает «Медиазона».

В октябре 2022 года Тверской суд Москвы уже назначал Крисевичу пять лет колонии по этому делу. Тогда акциониста признали виновным в хулиганстве с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). В ходе судебного процесса Крисевич своей вины не признал.

В июне Мосгорсуд вернул на доследование в прокуратуру дело акциониста. 27 сентября представительница прокуратуры снова запросила ему пять лет колонии по тому же обвинению.

Крисевич просил оправдать его или переквалифицировать обвинения на статьи Административного кодекса о мелком хулиганстве (20.1 КоАП) или о стрельбе в населенных пунктах (20.13 КоАП), пишет «Медиазона». Во время последнего слова Крисевич сказал, что пистолет, который он использовал для акции, нельзя считать оружием.

Прошу учесть, что средство для подачи сигнала Р-411 не является оружием, находится в свободной продаже с 18 лет и в практике судов города Москвы по хулиганству не квалифицируется оружием. Это как выстрел на соревнованиях по бегу не становится поводом для возбуждения уголовного дела — это сигнал для старта.

В последнем слове Крисевич также выразил поддержку режиссерке и художнице Саше Скочиленко, «которых преследуют незаконно и которые должны находиться на свободе».

«Медуза» рассказывала об акциях Павла Крисевича

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других

«Медуза» рассказывала об акциях Павла Крисевича

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других