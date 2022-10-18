Акционист Павел Крисевич получил пять лет колонии за перформанс на Красной площади

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Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии акциониста Павла Крисевича за перформанс на Красной площади, совершенный в июне 2021 года. Об этом сообщает Avtozak LIVE.

11 июня 2021 года Крисевич на Красной площади дважды выстрелил в воздух из охолощенного пистолета Макарова, а затем сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Таким образом акционист, по его словам, стремился выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России, а также произвел «устранение собственного страха». Перед тем как выстрелить активист выкрикнул: «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».

Крисевича признали виновным в хулиганстве с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). Пять лет лишения свободы — это тот срок, который запрашивала прокуратура.

Крисевич в ходе процесса вину не признал.

Вместе с Крисевичем на акции была задержана журналистка Ника Самусик, которая освещала перформанс. Первоначально она также была подозреваемой по уголовному делу о хулиганстве, однако в сентябре 2021 года следствие пришло к выводу о ее непричастности к акции, и дело прекратили.

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