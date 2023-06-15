Уголовное дело акциониста Павла Крисевича будут расследовать заново. Его приговорили к пяти годам колонии за перформанс с «самоубийством» на Красной площади

Мосгорсуд вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело акциониста Павла Крисевича, осужденного на пять лет колонии за с «самоубийством» на Красной площади.

Как пишет «ОВД-Инфо», о возвращении дела в ходе рассмотрения апелляции на приговор попросила сторона обвинения — по мнению прокуратуры, при вынесении приговора в суде первой инстанции не учитывался «идеологический мотив» Крисевича.

Акционист останется в СИЗО как минимум еще на два месяца.

Сам Крисевич на заседании просил отменить приговор или изменить наказание до отбытого и освободить его в зале суда, пишет «Сота».

В октябре 2022 года Тверской суд Москвы приговорил Павла Крисевича к пяти годам колонии. Акциониста признали виновным в хулиганстве с применением оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК РФ). В ходе судебного процесса Крисевич своей вины не признал.

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