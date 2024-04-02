Днепр попал под ракетный обстрел. Повреждены детский сад, колледж и предприятие. Ранены 13 человек, в том числе пять детей

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр днем 2 апреля, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в направлении Днепра запустили авиационную ракету.

По последним данным, пострадали 13 человек, в том числе пять детей (известно, что четверым из них от 14 до 17 лет). Восемь пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Жители Днепра сообщили «Суспильне», что во время атаки в городе ненадолго пропало электричество. В результате удара в жилых домах выбиты окна, повреждены помещения. В МВД уточнили, что из-за атаки повреждены детский сад, колледж и предприятие. На территории предприятия возник пожар, его быстро потушили.

Лысак рассказал, что повреждено одно из учебных заведений. По его словам, в момент удара все дети находились в укрытии. В то же время глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что дети пострадали из-за осколков стекла, когда бежали в укрытие. Их жизни ничего не угрожает.

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