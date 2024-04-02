Война Семьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- В Татарстане беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.
- «РБК-Украина» утверждает, что атака дронов на Татарстан — операция украинской военной разведки.
- Войска РФ нанесли удар дронами-камикадзе и ракетой Х-59 по Днепропетровской и Кировоградской областям Украины
- Петру Верзилову назначили восемь лет и четыре месяца колонии по делу о «фейках» про российскую армию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Валуйского городского округа с помощью беспилотника.
«В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет, выбиты окна в двух частных жилых домовладениях и поврежден один легковой автомобиль», — сообщил Гладков.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение;
- Российские войска нанесли восемь ракетных и 93 авиационных удара, а также совершили 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
- Под артиллерийский огонь попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- ВСУ отразили девять атак ВС РФ на лиманском направлении, 18 атак — на бахмутском направлении, 10 атак — на авдеевском направлении;
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию в районах Георгиевки, Новомихайловки, Новоселки, Урожайного Донецкой области;
- За сутки ракетные войска Украины поразили станцию управления беспилотниками, одно средство ПВО, две станции радиоэлектронной борьбы, один состав боеприпасов и один район сосредоточения личного состава российской армии.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Что известно о сборке дронов в «Алабуге»
- В июле 2023 года издание «Протокол» и ютьюб-канал «РЗВРТ» сообщили, что на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии.
- «Алабуга» — особая экономическая зона (ОЭЗ) в Елабужском районе Татарстана. В 2015, 2016 и 2017 годах она удостаивалась титула лучшей ОЭЗ в Европе для крупного бизнеса по версии журнала fDiIntelligence (входит в группу Financial Times).
- После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие иностранные компании, планировавшие стать резидентами «Алабуги» и строить там свои предприятия, отказались от этих планов.
- Как утверждают авторы расследования, в «Алабуге» происходит сборка дронов-камикадзе Shahed-136, комплектующие для них полностью поставляют из Ирана. По информации журналистов, договор с Ираном подразумевает обучение специалистов из «Алабуги» на территории иранского производства.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотник самолетного типа подавлен средствами ПВО в Становлянском районе. «На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.
Ранее власти области ввели режим воздушной опасности, так как вблизи границ региона замечены дроны.
Власти Нижнекамска подтвердили, что беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. По их данным, дрон обезврежен системой радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет.
В свою очередь телеграм-канал Baza пишет о трех пострадавших.
Телеграм-каналы Baza и «112» пишут, что утром беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. По информации каналов, дрон попал в технологическую установку, после чего начался пожар.
Войска РФ нанесли удар дронами-камикадзе и ракетой Х-59 по Днепропетровской и Кировоградской областям Украины
Российские войска в ночь на 2 апреля нанесли по территории Украины удар 10 дронами-камикадзе и авиационной управляемой ракетой Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По данным украинских военных, девять дронов типа «Шахед», запущенных с территории аннексированного Крыма, удалось сбить средствами ПВО.
Удары были нанесены по Днепропетровской и Кировоградской областям. В Днепропетровской области обломки сбитых дронов стали причиной двух пожаров, сообщил глава региона Сергей Лысак. «Украинская правда» пишет, что в Днепре в результате российской атаки были повреждены двухэтажное здание и пожарная часть, люди не пострадали.
В Кировоградской области дрон повредил объект энергетической инфраструктуры, возникший на нем пожар удалось оперативно потушить, сообщили Силы обороны юга Украины в телеграм-канале, добавив, что пострадавших нет.
Число пострадавших при атаке дронов в Елабужском районе выросло до семи человек
Такие данные назвали РБК в Единой дежурной диспетчерской службе.
В пресс-службе главы Татарстана сообщали о шести пострадавших, трое из которых госпитализированы.
«РБК-Украина» со ссылкой на источник утверждает, что атака дронов на предприятия в Татарстане — операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
По словам собеседника издания, под атаку попал завод по сборке дронов-камикадзе «Шахед». Он утверждает, что в результате удара «есть значительные разрушения производственных мощностей».
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Есть пострадавшие
В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали местные предприятия, сообщили власти Татарстана.
«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
ТАСС пишет, что дроны атаковали общежитие в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе. В «Алабуге» организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии, сообщали СМИ.
В результате атаки дронов пять человек получили легкие ранения, пишет ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
Момент атаки беспилотника по общежитию в Елабуге попал на видео.
Здравствуйте! Начинается 769-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.