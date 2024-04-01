Война Семьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ за организацию взрывов Крымского моста. В украинской спецслужбе заявления российского ведомства назвали «ничтожными»

МИД России 31 марта выпустил заявление, в котором утверждалось, что следы всех террористических атак против РФ «ведут в Украину». В сообщении перечисляется теракт в «Крокус Сити Холле», убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина и атаки на Крымский мост.

«В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований — арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации», — говорилось в заявлении МИД.

В пресс-службе СБУ заявили, что заявления МИД «особенно цинично» звучат на фоне годовщины освобождения Бучи.

«Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли», — заявили в СБУ.

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