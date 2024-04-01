Война Семьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 марта читайте здесь.
В Харькове обстрелами разрушена почти вся энергетическая инфраструктура
«Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Было время, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.Однако никто не опускает руки», — заявил мэр города Игорь Терехов.
Мэр: поводов для эвакуации Харькова пока нет
Мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что поводов для эвакуации населения города пока нет. Он напомнил, что эвакуация сейчас проходит из районов, где продолжаются боевые действия.
«И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе — 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российской информационно-психологической спецоперации, чтобы запугать и заставить нервничать горожан», — заявил Терехов.
- Российские войска регулярно обстреливают Харьков.
- Ранее в СМИ появлялась информация о том, что следующей целью в войне с Украиной Кремль ставит нападение на Харьков. Владимир Путин заявлял, что необходимо создать «санитарную зону» вокруг Белгородской области, граничащей с Харьковской областью и подвергающейся регулярным обстрелам.
- Источники «Медузы» среди «российских элит» говорили, что информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который в теории может потребовать новой волны мобилизации.
Белгородское село осталось без света после обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал, но есть повреждение на линии электропередачи — без света остались жители села.
Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело о военных «фейках» против Леонида Гозмана
В Гагаринский районный суд Москвы поступили материалы уголовного дела о «фейках» про российскую армию в отношении 73-летнего политика Леонида Гозмана, информация об этом появилась в базе столичных судов. На это обратила внимание «Медиазона».
По данным ТАСС, поводом для преследования политика стали его публикации в фейсбуке и телеграме о вторжении Россию в Украину. О каких конкретно публикациях идет речь, неизвестно.
Гозмана заочно арестовали в феврале 2024 года.
- Леонид Гозман после начала полномасштабного вторжения уехал из России, но затем вернулся, объяснив, что это был «нравственный выбор». В РФ Гозмана объявили «иностранным агентом», завели на него и его жену уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве, а затем дважды отправили под административный арест за посты в соцсетях, написанные несколько лет назад. После этого Гозман покинул Россию.
Служба безопасности Украины отчиталась о задержании сотрудницы детского сада, которая, по версии спецслужбы, корректировала ракетные удары по Харькову.
По версии следствия, женщина получала от российских военных геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там «доразведку». «Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники», — утверждает СБУ.
Затем женщина передавала сведения «российскому куратору».
МИД РФ потребовал от Украины арестовать главу СБУ за организацию взрывов Крымского моста. В украинской спецслужбе заявления российского ведомства назвали «ничтожными»
МИД России 31 марта выпустил заявление, в котором утверждалось, что следы всех террористических атак против РФ «ведут в Украину». В сообщении перечисляется теракт в «Крокус Сити Холле», убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также покушение на Захара Прилепина и атаки на Крымский мост.
«В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований — арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации», — говорилось в заявлении МИД.
В пресс-службе СБУ заявили, что заявления МИД «особенно цинично» звучат на фоне годовщины освобождения Бучи.
«Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными. РФ на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания — на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли», — заявили в СБУ.
Над Белгородской область перехвачены два беспилотника
Минобороны России сообщило, что ночью 1 апреля силы ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
О последствиях в сообщении ведомства ничего не говорится.
В ночь 1 апреля российские войска обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
ГСЧС не уточняет, по какому именно населенному пункту был нанесен удар.
«Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения;
- Российские войска нанесли 22 ракетных удара и 79 авиационных ударов, а также совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- В ночь на 1 апреля российские войска атаковали Украину тремя дронами-камикадзе, два из них были сбиты;
- Под артиллерийский огонь попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- На лиманском направлении ВСУ отбили три атаки ВС РФ в районе населенного пункта Терны Донецкой области, на бахмутском направлении — восемь атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, на авдеевском направлении — 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск, а также по трем зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск поразили три пункта управления беспилотниками.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте! Начинается 768-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.