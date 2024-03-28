Россия на фоне атак дронов на НПЗ увеличила закупки бензина в Беларуси

Россия в марте резко увеличила импорт белорусского бензина на фоне атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Если в январе Россия не закупала бензин в Беларуси, то в феврале импортировала 590 тонн, а в марте — уже три тысяч тонн топлива, говорят собеседники агентства, знакомые со статистикой.

Обычно Россия импортирует очень мало белорусского топлива, отмечает Reuters. Последний рост закупок произошел в августе-октябре 2023 года, когда из-за резкого роста цен на бензин действовал временный запрет на экспорт. С 1 марта в России ввели аналогичный запрет.

Источники агентства утверждают, что власти России и Беларуси, а также нефтяные компании ведут переговоры о дальнейшем продолжении поставок. По словам одного из собеседников Reuters, переговоры идут тяжело, поскольку белорусские производители предпочитают отправлять свою нефть на экспорт через российские порты. Сколько бензина потребуется России, будет зависеть от сроков ремонта НПЗ, отметил другой источник.

В обмен на дополнительные поставки бензина российские нефтяные компании могут увеличить поставки нефти на белорусские НПЗ, отмечает агентство. Всего в Беларуси работают два крупнейших НПЗ: Новополоцкий и Мозырский, ориентированные на российскую нефть.

На фоне атак украинских дронов на НПЗ производство бензина в России на неделе с 18 по 24 марта снизилось на 14,3% в годовом выражении, сообщали «Важные истории» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с предыдущей неделей сокращение составило 7,4%.

С начала 2024 года украинские беспилотники нанесли более 10 результативных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища.

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