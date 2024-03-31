Война Семьсот шестьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Путин подписал указ о военном призыве. В армию заберут 150 тысяч россиян.
- Минобороны РФ заявило, что Белгородскую область обстреляли из системы залпового огня Vampire. Пострадала местная жительница
- Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Одесской области поврежден объект энергетики, регион частично обесточен.
10 тысяч абонентов Одессы и Одесского района остаются без света после ночной атаки российских беспилотников, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
В ночь на 31 марта войска РФ атаковали Украину ракетами и беспилотникам. Силы ПВО сбили восемь дронов в Одесской области. Из-за падения обломков произошел пожар на объекте энергетики. Несколько населенных пунктов области остались без света.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Пасхой — и прокомментировал ночную атаку войск РФ
Поздравляю украинцев и всех христиан, которые отмечают Пасху сегодня.
Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит тьме победить. Не даст затмить волю. И которая объединяет — объединяет семьи, народы и континенты.
Не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать нашу жизнь. Этой ночью — снова ракеты, снова «шахеды» против людей.
Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить.
Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн.
Тихой Пасхи!
- В 2023 году епископы Православной церкви Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе прголосовали за переход к новоюлианскому церковному календарю.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В указе сказано, что на военную службу призовут 150 тыс человек.
По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет, и кто находится в запасе, отмечает ТАСС).
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее говорил, что «те граждане, которым [исполнилось] 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году». «Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — говорил Картаполов.
- Границы призывного возраста в России изменили в 2023 году по предложению министра обороны РФ Сергея Шойгу. В рамках военной реформы Госдума также узаконила электронные повестки и запретила «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.
- Источники «Верстки» утверждают, что министерство обороны РФ собирается отправить на войну еще 300 тысяч человек, в связи с чем возможна новая мобилизация.
Минобороны РФ заявило об обстреле Белгородской области из системы залпового огня Vampire. Один человек пострадал
Российские силы ПВО утром 31 марта уничтожили в воздухе над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, заявили в Минобороны РФ, обвинив в атаке «киевский режим».
Пострадала мирная жительница, в доме которой после обстрела произошел пожар, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У пострадавшей ожог руки второй степени. Госпитализация не потребовалась.
В Белгороде в результате обстрела выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домов, в двух из которых произошло возгорание. Осколками сбитых снарядов посечено три автомобиля. Есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.
В поселке Майский Белгородского района есть различные разрушения в двух частных домах, поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе Таврово посечен забор частного дома.
Информация о последствиях обстрела уточняется, добавил Гладков.
Силы ПВО сбили три беспилотника в Ярославской области
Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили дроны утром 31 марта. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».
На месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет, рассказал губернатор регионаМихаил Евраев.
- Ярославская область находится примерно в 650 километрах от границы с Украиной.
Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Одесской области поврежден объект энергетики, регион частично обесточен
Российские войска в ночь на 31 марта атаковали Украину, применив беспилотники и ракеты различного типа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его словам, армия РФ запустила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 11 ударных дронов «Шахед», баллистическую ракету из комплекса «Искандер-М» и управляемую авиационную ракету Х-59.
Силы противовоздушной обороны Украины, как утверждает Олещук, уничтожили 18 воздушных целей: девять крылатых ракет Х-101/Х-555 и девять беспилотников.
В силах обороны юга Украины заявили, что в Одесской области ВСУ сбили все восемь дронов, атаковавших регион. Из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар на объекте энергетики, никто не пострадал. Несколько населенных пунктов обесточены. В Одессе, как заявили власти, в связи с ограничением подачи электроэнергии прекратил работу электротранспорт.
Российские войска, как сообщили в силах обороны юга Украины, атаковали Херсонскую область беспилотниками и ракетами, есть попадание по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали.
Во Львовской области под удар крылатых ракет попал объект критической инфраструктуры, который уже атаковали 24 и 29 марта, заявил глава региональной администрации Максим Козицкий. По его словам, разрушено административное здание, возник пожар. В результате атаки погиб человек. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди.
В Ровенской области, как заявили власти, обломки неназванной воздушной цели повредили электроопору.
Целью российской атаки стали высоковольтные подстанции на юге Украины, сообщили в «Укрэнерго». В Одессе и прилегающих районах применили аварийные отключения.
Здравствуйте! Начинается 767-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.