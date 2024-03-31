Путин подписал указ о военном призыве. В армию заберут 150 тысяч россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В указе сказано, что на военную службу призовут 150 тыс человек.

По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет, и кто находится в запасе, отмечает ТАСС).

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее говорил, что «те граждане, которым [исполнилось] 27 лет в 2023 году, хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году». «Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 [лет], они уже находятся в запасе», — говорил Картаполов.

Границы призывного возраста в России изменили в 2023 году по предложению министра обороны РФ Сергея Шойгу. В рамках военной реформы Госдума также узаконила электронные повестки и запретила «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.

Источники «Верстки» утверждают, что министерство обороны РФ собирается отправить на войну еще 300 тысяч человек, в связи с чем возможна новая мобилизация.

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