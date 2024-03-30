Война Семьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру
Журналист издания спросил Зеленского, как американские официальные лица реагируют на украинские атаки.
«Реакция США на это не была положительной», — сказал президент, отметив, что Вашингтон не может ограничивать применение Украиной собственного оружия.
«Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя», — добавил Зеленский.
По мнению Зеленского, Украина может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.
«Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, а россияне атакуют ее, то мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества… Это справедливо. Когда Россия прекратит это делать, прекратим и мы», — заявил президент Украины.
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В ночь на 30 марта армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Девять из 12 беспилотников были сбиты, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Дроны были сбиты над Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областями. Также армия РФ выпустила четыре зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, говорится в сообщении.
Четыре дрона были уничтожены над Днепропетровской областью, заявил глава военной администрации региона Сергей Лысак. Обломки одного беспилотника упали на территорию элеватора, возник пожар, который был ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
В Полтавской области «есть несколько попаданий» в объект инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Филипп Пронин. Подробностей атаки он не привел, отметив лишь, что люди не пострадали.
Змиевская ТЭС — одна из крупнейших теплоэлектростанций в Харьковской области — полностью разрушена в результате российской атаки, сообщила «Центрэнерго»
ТЭС была разрушена после российского обстрела 22 марта.
«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной — до значительной», — заявили в компании.
На предприятии продолжается разбор завалов и доступа к большей части оборудования нет, отмечается в сообщении. Из-за этого нет возможности более точно определить масштаб повреждений и время, необходимое на восстановление.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.
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