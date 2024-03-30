Война Семьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что США не поддерживают атаки украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру

Журналист издания спросил Зеленского, как американские официальные лица реагируют на украинские атаки.

«Реакция США на это не была положительной», — сказал президент, отметив, что Вашингтон не может ограничивать применение Украиной собственного оружия.

«Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя», — добавил Зеленский.

По мнению Зеленского, Украина может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

«Если нет противовоздушной обороны для защиты нашей энергосистемы, а россияне атакуют ее, то мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества… Это справедливо. Когда Россия прекратит это делать, прекратим и мы», — заявил президент Украины.