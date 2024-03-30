Евросоюз запретил летать над своей территорией турецкой Southwind Airlines, заподозрив ее в связях с Россией. Рейс с российскими туристами задержался на 11 часов

Евросоюз в рамках санкций закрыл свое воздушное пространство для базирующейся в Турции авиакомпании Southwind Airlines, заподозрив ее в связях с Россией. Об этом сообщило турецкое отраслевое издание Turizm Guncel.

Как пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР), из-за введенных ограничений российские туристы не смогли вовремя вылететь из Шарм-Эль-Шейха.

Туристы из России должны были вылететь из Египта в Москву в 17:30 29 марта рейсом авиакомпании Air Cairo. АТОР отмечает, что этого перевозчики власти ЕС могли посчитать аффилированным с Southwind.

«Первыми с Россией турецкого авиаперевозчика ассоциировали авиационные власти Финляндии, которые пришли к выводу, что основная доля собственности и фактический контроль над Southwind находятся в России, а не в Турции. В результате страна не дала Southwind разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки», — сообщает АТОР.

Российские туристы вылетели из Египта утром 30 марта. Задержка составила 11 часов, они ждали вылета в отелях, передает АТОР.

Вскоре ассоциация сообщила, что полетная программа Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета на пролет авиакомпании через страны ЕС. Блоки мест на рейсах авиакомпании из Калининграда в 2024 году были у трех российских туроператоров — Pegas Touristik, Coral Travel и Anex.

Авиакомпания Southwind были основана в апреле 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Компания базируется в турецкой Анталье. DW со ссылкой на немецкий таблоид Bild пишет, что все три самолета перевозчика и большая часть сотрудников были получены от российской авиакомпании Nordwind (на 95,1% принадлежит туроператору Pegas Touristik).

27 февраля 2022 года Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для самолетов из России.