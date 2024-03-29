Война Семьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска атаковали объекты энергетики Украины.
- По данным ВСУ, российская армия запустила 99 ракет и дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили 58 беспилотников и 26 ракет.
- Минобороны РФ заявило, что сбило 15 снарядов системы залпового огня Vampire над Белгородом. Повреждены десятки квартир, гимназия и «Белгород Арена».
- Польша поднимала в воздух авиацию из-за российской атаки по Украине.
Генштаб: новобранцев весеннего призыва не будут направлять служить в оккупированные регионы и «зону СВО»
Солдат срочной службы, которых призовут нынешней весной в армию, не будут направлять в оккупированные регионы Украины и в зону «СВО», заявили в российского Генштабе.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ.
- Весенний призыв в России начнется 1 апреля.
Главнокомандующий ВСУ также прокомментировал сообщения о подготовке наступления российских войск на Харьков
«Мы не можем игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодня проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий
У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось „просчитать“ противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Александр Сырский.
- Накануне CBS News опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что в ближайшие месяцы ожидается новое наступление российских войск. Он не уточнил, о каком направлении идет речь.
- В свою очередь источники «Медузы» среди «российских элит» говорили, что информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который в теории может потребовать новой волны мобилизации (о возможных планах наступления на Харьков в пятницу, 22 марта, сообщило издание «Верстка»).
Александра Сырского попросили прокомментировать отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Он ответил, что у президента были на это «веские причины».
«У военных есть одна обязанность — мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это значит, что эти причины — веские», — заявил нынешний главком в интервью «Укринформу».
Глава МВД Украины: во время ночной атаки 29 марта под ударом находились десять украинских областей
По словам Игоря Клименко, российские войска атаковали ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты и частные дома.
«Всего под ударом находились десять регионов. За помощью сразу после ударов обратились шесть человек, среди которых — ребенок. Разрушены около десяти частных домов, еще десятки — повреждены», — заявил он.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли 16 ракетных ударов и 131 авиационный удар, а также совершили 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
- Под артиллерийский огонь попали около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- ВСУ отразили шесть атак российских войск на лиманском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Терны, 13 атак — на бахмутском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка, Андреевка, три атаки — на авдеевском направлении в районе населенного пункта Семеновка;
- На новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать армию РФ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Российские военные при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск;
- За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники армии РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
ВСУ: ночью Украину атаковали 60 беспилотников и 39 ракет
Воздушные силы ВСУ сообщили, что 58 дронов-камикадзе типа «Шахед» были сбиты. Украинские силы ПВО также уничтожили 26 ракет.
Согласно данным ВСУ, за ночь сбито:
- 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 21;
- Пять управляемых авиационных ракет Х-59 из девяти;
- Четыре крылатые ракеты «Искандер-К» из четырех.
Польша поднимала в воздух авиацию из-за российской атаки по Украине
В ночь на 29 марта Оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух авиацию из-за ракетного удара России по Украине.
«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши», — заявили в Вооруженных силах Польши.
В результате российской атаки ночью 29 марта повреждения получило оборудование трех теплоэлектростанций ДТЭК, сообщает компания.
«Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий», — говорится в сообщении. При обстреле пострадал работник ДТЭК.
- ДТЭК — крупнейшая частная энергокомпания Украины.
Российские войска нанесли удар по объектам энергетики Украины
Российская армия в ночь на 29 марта нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в стране продолжалась всю ночь.
Как сообщили в «Укрэнерго», целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В ходе удара повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины.
В Днепропетровской области с утра применены аварийные отключения электроэнергии, в Харьковской области вводится график почасовых отключений.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударом оказались объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Также ночью сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
В Днепропетровской области ночью были сбиты 12 ракет и 12 беспилотников в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Днепровском, Криворожском и Каменском районах повреждены несколько энергетических объектов, на одном из них ранен мужчина. В Каменском зафиксировано попадание в дачный кооператив, ранены пятеро местных жителей, в том числе пятилетняя девочка.
В результате ночного обстрела Белгорода повреждены десятки квартир, гимназия и «Белгород Арена»
ВСУ в ночь на 29 марта обстреляли Белгород, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу сбито 15 воздушных целей.
Как уточнили в Минобороны России, над Белгородской область системы ПВО сбили 15 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire.
Гладков сообщил, что в Белгороде выбиты окна в 37 квартирах, повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22, а также повреждены 12 автомобилей.
Пострадавших в результате обстрелов нет, утверждает Гладков.
Здравствуйте! Начинается 765-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.