Война Семьсот шестьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Генштаб: новобранцев весеннего призыва не будут направлять служить в оккупированные регионы и «зону »

Солдат срочной службы, которых призовут нынешней весной в армию, не будут направлять в оккупированные регионы Украины и в зону «СВО», заявили в российского Генштабе.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ.