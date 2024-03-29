В Украине под российский массированный удар попали две ГЭС. Зеленский обвинил Россию в попытке устроить экологическую катастрофу

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего. В сообщение об итогах встречи, которое украинский лидер опубликовал в соцсетях, говорится, что российские войска в ночь на 29 марта атаковали Каневскую и Днестровскую ГЭС.

«Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине», — заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что во время ставки обсуждались контракты на поставку оружия и боеприпасов, а также потребность страны в ПВО из-за интенсивности российских обстрелов.

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил подробности атаки на Днестровскую ГЭС. По его словам, украинские силы ПВО сбили несколько ракет недалеко от гидроэлектростанции. «Уже найдены обломки двух ракет», — рассказал чиновник.

Взрывной волной, утверждает Запаранюк, повреждено административное здание, а также водогон (машина для перемещения воды — прим. «Медузы») в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки. Люди не пострадали. Водоснабжение не нарушено.

Российская армия в ночь на 29 марта нанесла очередной массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Как сообщили в «Укрэнерго», целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. ВСУ заявили, что в ходе атаки Россия запустила 99 ракет и дронов, из них 58 беспилотников и 26 ракет были сбиты.

22 марта в ходе предыдущего массированного российского удара по энергетической инфраструктуре Украины под обстрел попала Днепропетровская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция страны. Ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе. Водитель погиб. Комплексу сооружений Днепрогэса был причинен ущерб, но угрозы прорыва дамбы нет, говорили в «Укргидроэнерго».

Удар по Днепрогэсу Meduza