Минюст РФ объявил «иноагентами» депутата Бориса Вишневского, адвоката Вадима Прохорова и «Первый отдел»

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», добавив в него депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского и адвоката Вадима Прохорова, который представлял интересы семьи Бориса Немцова в деле об убийстве политика.

В сообщении министерства говорится, что Вишневский «принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступал против на Украине».

Прохоров, как заявил Минюст, «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

В реестр «иноагентов» также включили правозащитный проект «Первый отдел». В министерстве заявили, что проект «выступал против специальной военной операции на Украине», а также «распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ».

Кроме того, Минюст исключил из списка «иноагентов» негосударственное образовательное учреждение «Академия по правам человека» в связи с его ликвидацией.

Помимо семьи Немцова Вадим Прохоров защищал политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина. В апреле 2023 года Прохоров уехал из России из-за того, что ему угрожали уголовным делом.

Вишневский — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» и один из самых известных оппозиционных политиков города.

Юристы правозащитного проекта «Первый отдел» оказывают помощь в судебных процессах, проходящих в закрытом режиме: делах о госизмене, шпионаже, незаконном получении и разглашении гостайны, а также административных и гражданских делах. Проект в 2021 году создали адвокат Иван Павлов и бывшие сотрудники объединения юристов «Команда 29».