Адвокат Вадим Прохоров, защищавший Владимира Кара-Мурзу, уехал из России. Ему угрожали уголовным делом

Адвокат Вадим Прохоров, который защищал российского политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, уехал из России из-за того, что ему угрожали уголовным делом. Об этом он сообщил в интервью «Голосу Америки» в Вашингтоне.

«За несколько дней до оглашения приговора [по делу Кара-Мурзы] я покинул Россию. Сейчас пока нахожусь за пределами России. Как прокурор, так и судья по разным основаниям заявили, что [меня] необходимо не только отчислить из адвокатской палаты, но и обдумать вопрос о возбуждении уголовного дела. Также я получил через одного из политиков такое предупреждение о возможном интересе со стороны одного из заместителей генерального прокурора, который как раз курирует наше дело», — сказал Прохоров.

Помимо Кара-Мурзы Прохоров представлял интересы семьи политика Бориса Немцова в деле о его убийстве, а также защищал оппозиционера Илью Яшина по обвинению в распространении «фейков» про российскую армию (политику дали восемь с половиной лет колонии).

17 апреля Мосгорсуд приговорил политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным по статьям о распространении «фейков» про российскую армию, об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и о «государственной измене». Кара-Мурза не признал вину. В специальном письме он поблагодарил тех, кто поддерживал его во время процесса.