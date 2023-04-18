Политик Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам лишения свободы, в специальном письме поблагодарил тех, кто поддерживал его во время процесса. Письмо опубликовано в телеграм-канале политика.

Кара-Мурза отметил, что читая письма поддержки, чувствует себя как герой фильма «О чем еще говорят мужчины», который попал на собственные поминки и, спрятавшись, слушал «прочувственные речи в свой адрес». Политик поблагодарил всех за теплоту, солидарность и поддержку, но призвал «не спешить прощаться» с ним, так как в России «реальность имеет обыкновение отличаться от того, что написано в формальных бумажках».

Очень люблю историю, которую рассказывал директор Музея кино Наум Клейман о ссылке своей семьи в Сибирь в конце правления Сталина. Когда переселенцев вывели из теплушек на снег и комендант стал зачитывать приговор, одна женщина вдруг начала громко смеяться. Все подумали, что она сошла с ума. А когда комендант уехал, она подошла к ним и сказала: «Что вы плачете? Вот если бы он сказал „сосланы пожизненно“, я бы плакала вместе с вами. А он сказал: „сосланы навечно“. Они думают, что они хозяева вечности. Вот увидите: эта вечность скоро кончится».

Кара-Мурза отдельно поблагодарил своих адвокатов, свидетелей со стороны защиты, поручителей, тех, кто приходил поддержать его к зданию Мосгорсуда и тех, кто выступал на международном уровне в поддержку политзаключенных.

Также Кара-Мурза поблагодарил свою семью. Он отметил, что его бабушке было четыре года, когда ее отца расстреляли по статье о призывах к свержению советской власти, а ее муж по этой же статье сидел в лагере: «Недавно я поздравил ее с 90-летием письмом из тюрьмы. Жизнь человека как отражение эпохи». Самую большую благодарность политик адресовал своей жене Евгении, подчеркнув, что «не смог бы пройти весь этот путь» без ее поддержки. «Я люблю тебя. Все будет хорошо. Мы обязательно увидимся», — говорится в завершении письма.

Владимир Кара-Мурза 17 апреля по итогам закрытого судебного процесса был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в распространении «фейков» про армию, в осуществлении деятельности «нежелательной» организации и в «государственной измене».