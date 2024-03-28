Война Семьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 марта читайте здесь.
Главные новости:
- Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В Запорожье ранены два человека.
- При обстреле Николаева 27 марта ранены 12 человек.
В подмосковном селе Шарапово нашли упавший беспилотник самолетного типа, сообщают телеграм-каналы «112» и «Осторожно, Москва».
Когда дрон упал, неизвестно. Жители села обнаружили его сегодня и вызвали полицию. «112» утверждает, что у беспилотника есть боевая часть. Место происшествия оцепили.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что его личные отношения с Владимиром Путиным помогут завершить войну в Украине. Об этом он заявил в интервью агентству dpa, выдержки из которого приводит Deutsche Welle.
«Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует», — сказал Шредер журналистам.
Отвечая на вопрос, почему он несмотря на десятки тысяч убитых и военные преступления РФ в Украине, продолжает дружбу с Путиным, Шредер заявил, что «здесь имеет место другое измерение».
Бывший канцлер выступает за запуск новой посреднической инициативы на правительственном уровне. «Франция и Германия должны взять на себя инициативу в этом деле, — считает он. — Очевидно, что война не может закончиться тотальным поражением ни одной из сторон».
- Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Во главе правительства ФРГ он налаживал тесные отношения с Россией. После своей отставки Шредер занимал посты председателя совета директоров «Роснефти» и Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток — 2».
- В марте 2022 года, как Шредер рассказывал в интервью The New York Times, он пытался выступить посредником в переговорах России с Украиной. Он называл войну «ошибкой» и призывал к миру. При этом Шредер говорил: «Путин заинтересован в прекращении войны. Но это не так просто».
В Одесской области пока отменили графики отключения электричества, сообщает «Укрэнерго». Как отмечает компания, их могут снова ввести с ростом потребления электричества. Сейчас графики отключений действуют только в Харьковской области.
Графики отключений света ввели в регионах Украины после того, как войска РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Последний массированный удар по объектам энергетики Украины российские военные нанесли 22 марта.
38-летний мирный житель получил ранения в результате атаки российского беспилотника на город Берислав утром 28 марта, сообщили в военной администрации Херсонской области. У пострадавшего взрывная травма, ранения руки и ноги.
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило в своем отчете (.pdf), что не смогло установить обстоятельства крушения самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту.
В УВКПЧ сообщили, что расследование случившегося привычными для ООН способами невозможно в связи с отсутствием доступа.
«Инцидент и масштабы человеческих жертв подчеркивают необходимость тщательного, беспристрастного и транспарентного расследования», — говорится в отчете УВКПЧ.
Управление ООН призвало незамедлительно передать украинским властям всю информацию о людях, находившихся на борту самолета.
- Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе села Яблоново в Белгородской области. Минобороны России утверждало, что на борту были 65 украинских военнопленных, которых везли для обмена, и назвало крушение терактом, обвинив в нем Украину.
- В свою очередь власти Украины подтвердили, что обмен пленными готовился, но указали, что у них нет данных о том, были ли на борту военнослужащие ВСУ. Позднее украинская сторона ставила под сомнение, как информацию о пленных на борту, так и заявления о том, что при крушении Ил-76 погибли десятки человек. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждала, что Украина согласилась принять тела погибших при крушении Ил-76. О передаче тел не сообщалось.
Власти Киева поручили всем силовым и военным структурам города «усилить внимание» к местам скопления людей из-за того, что есть угроза проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Киев. Об этом глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил после заседания Совета обороны Киева.
По словам Попко, также есть информация, что для дестабилизации ситуации в Киеве могут привлечь агентов российских спецслужб «и других враждебных элементов».
Глава военной администрации добавил, что после заседания совета принято решение проработать вопрос о проведении в будущем массовых мероприятий в Киеве.
Президент РФ Владимир Путин 27 марта посетил 344-й Государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке Тверской области. Во время визита Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а также примерил шлем (на фото). В ходе общения с военными летчиками Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, но требует учета своих интересов. Президент РФ также назвал «полной чушью» заявления о возможности нападения России на Польшу или страны Балтии.
В арсенале российских военных есть большое количество авиационных бомб, но войска РФ используют их не на всех направлениях, рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, российские военные продолжают модернизировать такие бомбы. «Они продолжают модернизацию, в частности, авиабомб с обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются „крылышками“ и приобретают увеличенную летучесть. Такая управляемая авиабомба способна преодолевать 60-70 километров», — заявила Гуменюк.
27 марта войска РФ сбросили авиабомбы на Харьков. Один человек погиб, еще 19 пострадали. Местные власти сообщали, что при обстреле пострадали многоквартирные дома, лечебное учреждение и административное здание.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, системы залпового огня, были атакованы 119 населенных пунктов и 178 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Войска РФ вечером и ночью 27 марта четыре раза обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, а также запустили по территории района беспилотники-камикадзе, рассказал глава региона Сергей Лисак. Под удар попали Покровская и Марганецкая общины, а также Никополь.
В результате атак ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Поврежден отель, четыре частных дома, одна хозяйственная постройка разрушена, еще две повреждены. Также в результате обстрелов поврежден автомобиль и линия электропередачи.
Силы обороны юга Украины также уточнили, что во время ночной атаки беспилотников в Запорожской области под удар попал объект транспортной инфраструктуры.
Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали в частном секторе Запорожья. Там произошел пожар. Взрывной волной повреждено более 10 домов. Ранее глава Запорожской области Иван Федоров сообщал, что в результате атаки беспилотников две жительницы Запорожья получили ранения.
Российские военные ночью и утром 28 марта атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками, рассказал глава военной администрации региона Олег Кипер.
Так, ночью войска РФ запустили по югу области несколько ракет, в том числе ракеты Х-22 . Как утверждает Кипер, ракеты потеряли боевую способность в акватории моря.
Затем российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками. Два дрона уничтожили силы ПВО Украины. Люди не пострадали.
Утром войска РФ нанесли повторный ракетный удар. По предварительным данным, никто не пострадал. Последствия атаки уточняются. Силы обороны юга Украины сообщили, что ракета была сбита над морем.
В результате атаки российских беспилотников в Киевском районе Харькова, помимо ресторана, повреждены магазин и офисные помещения, сообщили глава Харьковской области Олег Синегубов и местная прокуратура. Люди не пострадали. Сотрудники правоохранительных органов нашли обломки трех беспилотников.
12 человек получили ранения во время российского обстрела города Николаев днем 27 марта, сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.
По его данным, войска РФ нанесли удар по городу, вероятно, ракетой «Искандер М». В результате атаки произошел пожар на территории объекта промышленной инфраструктуры. Незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.
Российские спецслужбы знали заранее о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил глава военной разведки Украины
«Как минимум, 15 февраля 2024 года Россия знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она ушла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда», — сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов во время выступления на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.
По словам главы ГУР, в Кремле знали, откуда и через какие две страны в Россию прибудут боевики. «Для чего они допустили, чтобы это произошло — есть несколько вариантов. Первое — это, как у них принято, борьба „башен“, чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант — они на самом деле недооценили масштабы того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину», ― сказал Буданов.
Говоря об «украинском следе», который Кремль ищет в теракте, начальник военной разведки отметил, что российские власти уже трижды меняли версии того, что произошло в «Крокусе».
«Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это ерунда. Кстати, если мы затронули этот болезненный вопрос, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей», ― заявил Буданов.
- Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». При этом российские власти утверждают, что за терактом стоит Украина. Об этом высказывались как президент РФ Владимир Путин, так и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Украина отрицает причастность к теракту.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 60 боевых столкновений. На авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак войск РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области.
- На новопавловском направлении российские военные 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава, средство ПВО, станцию РЭБ, три пункта управления БпЛА и еще один важный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Последствия ночного удара войск РФ по Украине
В Запорожье обломки сбитых российских беспилотников повредили жилые дома в частном секторе. Пострадали две женщины, написал глава Запорожской области Иван Федоров, они получили легкие ранения. По данным секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева, в городе повреждены частные дома в трех районах, пять домов частично разрушены и еще более 40 повреждено.
В Харькове в результате удара разрушен ресторан в Киевском районе, в соседнем доме выбиты окна, рассказал мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В Одессе российские беспилотники пытались атаковать объект энергетики, сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, дроны были сбиты. О повреждениях не сообщалось.
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами. ВСУ заявили, что сбили 26 дронов из 28
Российские войска в ночь на 28 марта атаковали территорию Украины ударными дронами типа «Шахед». По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего из Крыма и Краснодарского края были запущены 28 беспилотников. 26 дронов удалось сбить средствами ПВО в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Кроме того, сообщили украинские военные, войска РФ применили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную ракету Х-31П и ракету для комплекса С-300.
Здравствуйте! Начинается 764-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.