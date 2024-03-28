Война Семьсот шестьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что его личные отношения с Владимиром Путиным помогут завершить войну в Украине. Об этом он заявил в интервью агентству dpa, выдержки из которого приводит Deutsche Welle.

«Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует», — сказал Шредер журналистам.

Отвечая на вопрос, почему он несмотря на десятки тысяч убитых и военные преступления РФ в Украине, продолжает дружбу с Путиным, Шредер заявил, что «здесь имеет место другое измерение».

Бывший канцлер выступает за запуск новой посреднической инициативы на правительственном уровне. «Франция и Германия должны взять на себя инициативу в этом деле, — считает он. — Очевидно, что война не может закончиться тотальным поражением ни одной из сторон».