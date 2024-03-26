«На той стороне террористов хотели встретить как героев». Директор ФСБ заявил, что к нападению на «Крокус» причастна Украина Краткий пересказ его версии (которой нет ни одного доказательства)

Теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты, но к нему имеют непосредственное отношение и западные спецслужбы, и спецслужбы Украины. В общем плане мы считаем, что они к этому причастны. Есть информация, указывающая на ангажированность той стороны в подготовке этой акции. Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. СБУ надо признать террористической организацией, а глава ГУР Кирилл Буданов — такая же законная цель для российских военных, как и все, кто совершает преступления против России. Все впереди. Заказчик теракта пока не установлен. Но мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, вербовал и ставил конкретные задачи. Круг лиц, участвовавших в теракте, расширяется, пособников будет больше. Террористов ждали в Украине. Я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев. Но Россия сделала бы все, чтобы террористы не перешли границу с Украиной. Террористическая угроза в России, к большому сожалению, сохраняется.

Это краткий пересказ заявлений директора ФСБ Александра Бортникова для прессы (по материалам «Интерфакса», ТАСС и пропагандиста Павла Зарубина). Цитаты не являются точными, но смысл заявлений сохранен.

А вот что о теракте сказал Путин

«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Но возникает вопрос: кому это выгодно?» Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»

А вот что о теракте сказал Путин

«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Но возникает вопрос: кому это выгодно?» Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»

Фото на обложке: Гавриил Григоров / Спутник / AFP / Scanpix / LETA