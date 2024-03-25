«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Но возникает вопрос: кому это выгодно?» Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»

Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Нас интересует, кто заказчик. Абсолютно ясно одно — это акция устрашения. И сразу возникает вопрос, кому это выгодно? Мы видим, что США пытаются убедить сателлитов и другие страны, что киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершил ИГИЛ. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось. Почему террористы пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть спонсорами терроризма. Но вопросов очень много.

Это приблизительный пересказ речи Владимира Путина на совещании с чиновниками и силовиками по мерам после теракта в «Крокус Сити Холле». Цитаты не являются точными, но смысл заявлений сохранен.