Зеленский приехал на линию обороны в Сумской области. Российские войска сбросили на Харьков «модифицированную бомбу» Семьсот шестьдесят третий день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Белгороде беспилотник атаковал здание МВД в центре города, пострадала женщина.

В Харькове один человек погиб при ударе по жилому кварталу, еще 19 человек пострадали.

Байден вновь назвал Путина «мясником» и призвал выделить помощь Украине.

Бывшего московского муниципального депутата Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам колонии по делу о «фейках» об армии.

Депутаты Госдумы потребовали от СК расследовать «акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют в России».

Samsung Pay прекратит поддержку карт «Мир».

Минобороны РФ заявило, что сбило над Белгородской областью 18 реактивных снарядов.

Обстрел Харькова

Российские войска 27 марта нанесли удары по Харькову. После ракетных обстрелов и атак дронов, написал президент Украины Владимир Зеленский, по Харькову ударили авиабомбой — «просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре». Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что по Харькову впервые был нанес удар «управляемым боеприпасом крупного калибра». «Похоже, россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жителях жилой застройки. По детской площадке, по школе, по больнице», — подчеркнул Синегубов.

По данным главы Харьковской области, в Харькове в результате дневного удара в Шевченковском районе были повреждены два пятиэтажных жилых дома и одно частное домовладение Adri Salido / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

В результате обстрела погиб 59-летний мирный житель Adri Salido / Anadolu Agency / ddp / Vida Press

19 человек, в том числе четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет и несколько женщин, самой старшей из которых 92 года, пострадали, сообщил глава Харьковской области. 13 пострадавшим потребовалась госпитализация Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Жители пострадавшего в результате российского удара дома в Шевченковском районе

Oleksandra Novosel / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщил офис Генпрокурора Украины. По его данным, в Харькове пострадали 18 человек, один погиб Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Визит Владимира Зеленского в Сумскую область

Президент Украины 27 марта приехал в Сумскую область. Он посетил военных в одном из госпиталей, встретился со студентами, а также провел совещание, посвященное вопросам безопасности и защиты региона.

«Обязательно сделаем все для того, чтобы Украина жила, чтобы молодежь имела возможность жить и развиваться в Украине», — написал Зеленский в своем телеграм-канале о встрече со студентами в Сумской области Пресс-служба президента Украины

В госпитале президент Украины вручил награды раненым военным. «Большая благодарность, большой поклон врачам, всем медицинским сестренкам, каждому, кто помогает восстанавливаться после ранений», — написал Зеленский Пресс-служба президента Украины

Одним из ключевых пунктов рабочей поездки были вопросы «защиты Сумской области, каждой общины, каждого города», сообщил Зеленский. «Особенно сложно в приграничье: там постоянный русский террор. Постоянные обстрелы, авиационные удары, противодействие диверсионным группам врага», — написал в своем телеграм-канале президент Украины, выразив особую благодарность всем защитникам Пресс-служба президента Украины

Пресс-служба президента Украины

Зеленскому, в частности, продемонстрировали оборонительные сооружения, строительству которых Украина на данном этапе войны уделяет особое внимание Пресс-служба президента Украины

Украинские солдаты под Авдеевкой

Российские войска пытаются продвигаться в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ на утро 27 марта, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские военные отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское. Российские войска, по данным украинских военных, за день обстреляли из артиллерии и минометов 10 населенных пунктов, расположенных на этом участке фронта.

Под Авдеевкой воюют бойцы 71-й отдельной егерской бригады, созданной сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Бойцы 71-й егерской бригады используют гаубицу M101. Эта гаубица американской разработки серийно выпускается с 1941 года и использовалась, в частности, во Второй мировой войне. Гаубицы M101 осенью 2022 года передала Украине Литва Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

В условиях, когда украинские военные столкнулись с дефицитом боеприпасов, дроны приобретают особо важную роль Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Беспилотники позволяют как вести разведку, так и наносить ущерб противнику, но заменить артиллерию пока не могут Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.