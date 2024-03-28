Зеленский приехал на линию обороны в Сумской области. Российские войска сбросили на Харьков «модифицированную бомбу» Семьсот шестьдесят третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Белгороде беспилотник атаковал здание МВД в центре города, пострадала женщина.
- В Харькове один человек погиб при ударе по жилому кварталу, еще 19 человек пострадали.
- Байден вновь назвал Путина «мясником» и призвал выделить помощь Украине.
- Бывшего московского муниципального депутата Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам колонии по делу о «фейках» об армии.
- Депутаты Госдумы потребовали от СК расследовать «акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют в России».
- Samsung Pay прекратит поддержку карт «Мир».
- Минобороны РФ заявило, что сбило над Белгородской областью 18 реактивных снарядов.
Обстрел Харькова
Российские войска 27 марта нанесли удары по Харькову. После ракетных обстрелов и атак дронов, написал президент Украины Владимир Зеленский, по Харькову ударили авиабомбой — «просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре». Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что по Харькову впервые был нанес удар «управляемым боеприпасом крупного калибра». «Похоже, россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жителях жилой застройки. По детской площадке, по школе, по больнице», — подчеркнул Синегубов.
Визит Владимира Зеленского в Сумскую область
Президент Украины 27 марта приехал в Сумскую область. Он посетил военных в одном из госпиталей, встретился со студентами, а также провел совещание, посвященное вопросам безопасности и защиты региона.
Украинские солдаты под Авдеевкой
Российские войска пытаются продвигаться в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ на утро 27 марта, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении украинские военные отразили девять атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское. Российские войска, по данным украинских военных, за день обстреляли из артиллерии и минометов 10 населенных пунктов, расположенных на этом участке фронта.
Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.