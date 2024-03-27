В Белгороде беспилотник врезался в здание МВД. Губернатор сообщил об одной пострадавшей

В Белгороде в административное здание врезался украинский беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате пострадала женщина, у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Ее госпитализировали.

Кроме того, в результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах.

Телеграм-канал Mash пишет, что беспилотник ударил по зданию управления МВД на проспекте Славы. В результате повреждены несколько кабинетов, в здании выбиты окна. По информации канала, пострадали четыре человека.

О том, что беспилотник атаковал здание МВД, пишут также телеграм-каналы «Пепел» и Baza.

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