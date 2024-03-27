Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал «чушью» утверждения властей России о том, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастны Украина, Великобритания и США.

«Заявления России o Западе и Украине в связи с нападением на „Крокус Сити Холл“ — полная чушь. Мы поддерживаем заявления США, в которых четко говорится, что ответственность за это нападение несет исключительно ИГИЛ», — заявил Кэмерон.

Глава ФСБ России Александр Бортников утверждает, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят США, Великобритания и Украина. Никаких доказательств Бортников не привел. В Госдепе США назвали утверждения российских официальных лиц «просто пропагандой».