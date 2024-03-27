Война Семьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 марта смотрите здесь.
Главные новости:
- Минобороны РФ заявило, что сбило над Белгородской областью 18 реактивных снарядов.
- Россия атаковала Украину 13 дронами «Шахед». 10 из них сбиты, заявили в Генштабе ВСУ.
- Байден заявил, что Украине нужно помочь обороняться от «этого мясника Путина».
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал «чушью» утверждения властей России о том, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастны Украина, Великобритания и США.
«Заявления России o Западе и Украине в связи с нападением на „Крокус Сити Холл“ — полная чушь. Мы поддерживаем заявления США, в которых четко говорится, что ответственность за это нападение несет исключительно ИГИЛ», — заявил Кэмерон.
Глава ФСБ России Александр Бортников утверждает, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят США, Великобритания и Украина. Никаких доказательств Бортников не привел. В Госдепе США назвали утверждения российских официальных лиц «просто пропагандой».
На тамбовского активиста завели уголовное дело о реабилитации нацизма из-за комментария в «ВК» со словом «СВОлочь»
О деле против Алексея Полякова накануне сообщила Astra. Сам активист подтвердил факт возбуждения дела изданию «Твердый знак».
«Давайте уж называть героев СВО старым добрым словом СВОлочь», — написал Поляков во «ВКонтакте» под записью об открытии мемориальной доски «герою СВО» в Тамбове.
«Там в комментариях один человек прямо сказал, что настучит на меня в органы», — рассказал активист «Твердому знаку».
По словам Полякова, он уехал из России. МВД объявило его в федеральный розыск. Максимальное наказание по статье о реабилитации нацизма — пять лет лишения свободы.
Строительство укреплений в Запорожской области
Как сообщала военная администрация Запорожской области, фортификационные сооружения строят на подконтрольной Украине территории по всей линии фронта на запорожском направлении. Планируется возвести комплекс сооружений для военнослужащих и военной техники.
Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
«Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним», — написал Ткаченко в телеграм-канале.
На текущий момент в регионах Украины не объявлена тревога.
Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал «просто пропагандой» утверждения России о том, что за терактом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске стоят Украина, США и Великобритания.
«Прежде всего, это просто неправда. Мы четко заявили, что нет никаких доказательств того, что Украина была вовлечена в это, потому что Украина не имеет к этому отношения. И я бы сказал, что комментарии российских официальных лиц, в том числе президента Путина, — это просто пропаганда, чтобы оправдать продолжающуюся российскую агрессию против Украины», — сказал Миллер в ходе брифинга для журналистов
- Глава ФСБ России Александр Бортников накануне заявил, что, по мнению российской спецслужбы, за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоят США, Великобритания и Украина. Он не привел никаких доказательств.
- По данным Bloomberg, люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина считают, что нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в «Крокусу».
Россия накопила в Крыму несколько десятков ракет типа «Циркон», заявила представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире украинского телемарафона, сообщает «Укринформ».
«Опыт показал, что применение таких ракет как „Циркон“, с повышенной дальностью, свидетельствует о том, что воздушная тревога, очевидно, при применении баллистики с юга будет провозглашаться вплоть до Киевской области, до северных регионов», — сказала Гуменюк.
По ее словам, российские войска могут продолжать проводить «время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу».
По данным властей Украины, как отмечает «Укринформ», войска РФ 7 февраля при ударе по Киеву применили гиперзвуковую ракету «Циркон».
- «Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета. Она может развивать скорость более 9500 километров в час. Ее испытания начались в июле 2021 года, в них участвовал фрегат «Адмирал Горшков». В июле 2022 года Владимир Путин сообщал, что фрегат станет первым носителем «Цирконов».
- «Адмирал Горшков» способен наносить точечные удары по «противнику на море и на суше», а ракеты «Циркон» могут «гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны», говорил в 2023 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Евросоюз решил удержать пять миллиардов евро доходов от замороженных активов РФ, чтобы покрыть затраты на юридические разбирательства, сообщает Politico со ссылкой на ответ международного депозитария Euroclear.
Euroclear хранит подавляющее большинство российских активов, замороженных в результате санкций против РФ, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Из ответа депозитария следует, что власти ЕС разрешили Euroclear оставить себе часть доходов, полученных от инвестирования этих средств в 2022 и 2023 году. Они служат буфером, позволяющим оплачивать текущие и потенциальные иски со стороны России и других стран, отмечает издание.
В Киеве настаивают на том, чтобы пять миллиардов евро передали Украине, пострадавшей от войны, пишет Politico.
Европейская комиссия ранее в марте предложила использовать 90% доходов от замороженных российских активов, хранящихся в Европе, чтобы закупать оружие для ВСУ. По оценкам ЕС, это принесет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.
Генпрокуратура РФ меньше чем за полтора года изъяла у собственников 15 предприятий ВПК
Генпрокуратура РФ в 2023 году и первые месяцы 2024 года через суды добилась обращения в государственную собственность 15 предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью свыше 333 миллиардов рублей, заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».
По словам Краснова, стратегические предприятия незаконно были приватизированы, а в некоторых случаях попали под контроль иностранцев, которые «проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны».
Прокуратура Харьковской области показала последствия атаки дронов на Изюм.
По данным украинского следствия, 27 марта около 3:15 российские войска атаковали беспилотниками Изюм. Повреждения получили гимназия и близлежащие жилые дома. Ранен 62-летний охранник гимназии. Правоохранительные органы изъяли обломки трех БПЛА.
Начато расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).
США не поощряют удары Украины за пределами ее территории, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер в ходе брифинга для журналистов. Так он ответил на вопрос об ударах ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в разных регионах России.
«Я не буду говорить о конкретных разговорах, но с самого начала этой войны мы всегда придерживались позиции, что не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами своей территории», — заявил Миллер.
По его словам, это давняя политика США, которую американские власти «четко изложили украинскому правительству».
- Из-за атак украинских дронов по НПЗ Россия с начала 2024 года потеряла около 7% нефтеперерабатывающих мощностей, подсчитало ранее в марте агентство Reuters. По оценке агентства, семь нефтеперерабатывающих заводов из-за атак дронов остановили мощности по переработке 4,6 миллиона тонн нефти.
- Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники, власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал подробности ночной атаки дронов «Шахед» на Украину.
По словам Олещука, российские войска в ночь на 27 марта атаковали Украину 13 беспилотниками, запущенными из Курской области. Силы противовоздушной обороны сбили 10 дронов в Харьковской, Сумской и Киевской областях.
«К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины», — сообщил Олещук.
В региональных администрациях регионов Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.
- В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам 26 марта подверглись около 15 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены здание коммунального учреждения в Харькове, учебные заведения в Изюме и Александровке, молочно-консервный комбинат в Купянске. Также повреждены жилые дома и автомобили. Ранены три человека.
- В Херсонской области при обстреле повреждены многоэтажка и два частных дома в населенных пунктах области. Также зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, автобус и автомобиль. Ранены три человека.
- В Донецкой области из-за обстрелов погибли два местных жителя в Новогродовке. Один человек ранен.
- В Запорожской области под обстрел попали семь населенных пунктов. Поступило 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Джо Байден заявил, что Украине нужно помочь обороняться от «этого мясника Путина»
Президент США Джо Байден допустил очередное оскорбительное высказывание в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал, выступая в Северной Каролине, пишет ТАСС.
В ходе своей речи Байден рассуждал о возможности привлечь дополнительные средства путем повышения налогов для миллиардеров в США.
«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — заявил Байден.
- Байден уже негативно высказался о Путине во время предвыборного сбора средств в Сан-Франциско 21 февраля. Президент США назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». В ответ президент России охарактеризовал слова Байдена как «адекватную реакцию» на его действия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона решили не отказываться от включения сигнала ракетной опасности по ночам.
В ночь на 26 марта сигнал решили не включать, однако, написал Гладков, выслушав мнение жителей по этому поводу, власти пришли к выводу, что предупреждение следует все-таки передавать.
«Сигнал тревоги „ракетная опасность“ позволил проснуться, взять детей, домашних питомцев, спуститься или перейти в безопасное место», — заявил губернатор.
В Минобороны России заявили около семи утра, что Украина атаковала территорию РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Утверждается, что дежурные средства ПВО уничтожили 18 реактивных снарядов над Белгородской областью.
Поздно вечером 26 марта в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, один человек ранен.
По словам Гладкова, в Белгородском районе после отражения воздушной атаки повреждения выявили в поселке Дубовое (повреждены одна многоэтажка, девять частных домов, шесть машин), в селе Таврово (повреждены два частных дома и два автомобиля) и в селе Никольское (поврежден один частный дом).
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли пять ракетных и 74 авиационных удара, совершили 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В ночь на 27 марта российские войска атаковали Украины, применив 13 ударных дронов типа «Шахед». ПВО Украины уничтожили 10 БПЛА.
- За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
- Под артиллерийским огнем находились более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
- Вооруженные силы Украины на купянском направлении отбили одну атаку ВС РФ, на лиманском — 13, на бахмутском — семь, на авдеевском — девять, на новопавловском — 26, на ореховском — семь, на херсонском — три.
- Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают силы России вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по двум пунктам управления и по восьми районах сосредоточения ВС РФ.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили одно средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство и один склад боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте! Начинается 763-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.