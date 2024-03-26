Война Семьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 марта читайте здесь.
Басманный суд Москвы также заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту, сообщили ТАСС в суде.
В чем именно обвиняют Инасаридзе, агентство не уточняет. Ранее Следственный комитет России называл Инасаридзе в числе подозреваемых, причастных к переправке взрывчатки, которая в итоге взорвалась на Крымском мосту 8 октября 2022 года.
По версии следствия, неустановленное взрывное устройство было спрятано в груз со строительной полиэтиленовой пленкой, который доставили из Одессы через границы Болгарии, Грузии, Армении и России. Российские власти назвали организаторами подрыва моста украинские спецслужбы.
За минувшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, включая минометы, артиллерию и танки, были атакованы 111 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирный жителей, количество жертв уточняется.
ВСУ в ходе ракетного удара по Севастополю 23 марта повредила российский корабль «Иван Хурс», рассказал в эфире телеканала Freedom спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Корабль получил повреждения кормового разведывательного оборудования и в ближайшее время не сможет выполнять задачи, утверждает собеседник канала.
Кроме того, по словам Плетенчука, ВСУ поразили ракетой «Нептун» большой десантный корабль «Константин Ольшанский», который до аннексии Крыма принадлежал Украине. Повреждения уточняются, корабль не в боевой готовности. Когд его атаковали, не соообщается.
Спикера ВМС Украины заявил, что девять лет корабль стоял в бухте, но затем российские власти решили его восстановить. Плетенчук считает, что восстановленный «Константин Ольшанский» хотели выдать за восстановленный российский корабль.
Плетенчук отметил, что большие десантные корабли «Азов» и «Ямал», поврежденные в ходе атаки ВСУ 23 марта, также не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время. Накануне военная разведка Украины заявила, что в результате атаки «Ямал» получил повреждения, которые носят «критический характер».
Минобороны РФ о повреждении этих кораблей не сообщало.
Пожалуйста, с осторожностью относитесь к заявлениям сторон о собственных успехах и потерях противника.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли четыре ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 57 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили атаку противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.
- На лиманском направлении украинские военные отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области.
- На бахмутском направлении ВСУ отбили четыре атаки россиян в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой области. На авдеевском направлении отбито четыре атаки в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайске Донецкой области.
- В новопавловском направлении войска РФ пытались 22 раза прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.
- На ореховском направлении россияне четыре раза атаковали позиции украинцев в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области.
- Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделения ракетных войск ВСУ поразили средство ПВО, артиллерийскую установку, станцию РЭБ, район сосредоточения личного состава и станцию управления беспилотниками противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
На странице программы «Соловьев LIVE» во «ВКонтакте» закрыли комментарии после флешмоба жителей Белгорода.
Вечером 25 марта белгородцы начали массово оставлять комментарии на странице программы, призывая телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева приехать в Белгород или перенести туда студию.
Это произошло после того, как Соловьев в своей программе говорил о «большом количестве разных тварей, притворяющихся блогерами», которые, по его словам, утверждают, что «федеральная власть забыла Белгород». Жалобы на обстрелы Соловьев назвал «мерзкой истерикой», которую «тут же подхватывают укронацистские СМИ».
Комментарии про Белгород оставляли не только под видео с программой, где Соловьев говорил про обстрелы города, но и под другими передачами. Во многих сообщениях жители предлагали телеведущему приехать в город.
Войска РФ ночью атаковали Украину беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили все 12 дронов
Российские военные в ночь на 26 марта запустили по Украине беспилотники типа «Шахед» из аннексированного Крыма и Курской области. Также войска РФ запустили в направлении Донецкой области две зенитные управляемые ракеты С-300, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.
Атаку отразили огневые группы Сил обороны Украины в Николаевской и Харьковской областях. В итоге сбиты 12 дронов. О том, что стало с ракетами Воздушные силы ВСУ, не сообщают.
О ночной атаке беспилотников на Харьков сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, силы ПВО сбили не менее восьми дронов, но один беспилотник упал в землю на территории города. В результате атаки выбиты окна в здании, где расположено частное предприятие. Люди не пострадали.
Двое пожарных пострадали при обстреле в Белгородской области
Как сообщили в МЧС России, здание пожарной части № 43 попало под обстрел во время атаки ВСУ на село Головчино. Ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный. Их доставили в больницу.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил обстрел Головчино. По его словам, помимо пожарных осколочные ранения получила мирная жительница.
В селе повреждены четыре частных жилых дома, в одном из них начался пожар, социальный объект, здание пожарной части, а также шесть автомобилей. Одна из машин сгорела.
Гладков также рассказал, что ночью власти Белгорода решили не оповещать жителей о ракетной опасности, «чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение». Во время ракетного обстрела находиться на улице опаснее, чем оставаться дома, считает он. Губернатор предложил жителям обсудить, надо ли включать оповещения в ночное время.
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области
Минобороны РФ отчиталось, что российские средства ПВО сбили над Белгородской областью 13 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Ведомство обвинило в атаке «украинский режим».
По предварительной информации, в поселке Дубовое ранения получили два человека, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал он. Пострадавших доставили в больницу.
В поселке повреждены 20 частных домов и хозяйственная постройка. Там выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.
Российские «политические элиты» не ждут «непредсказуемых, глобальных» и «кардинальных» изменений в стране во время нового президентского срока Владимира Путина. Об этом «Медузе» заявили два собеседника, близких к Кремлю, источник в правительстве РФ, а также один из высокопоставленных членов «Единой России». Они сходятся во мнении, что репрессии против неугодных продолжат ужесточаться, а главным личным интересом Путина останется война с Украиной.
Зеленский отверг обвинения Путина о возможной причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»
«Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — сказал Зеленский в вечернем обращении 25 марта.
Он добавил, что когда Путина не станет, «запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос». «Ничей больше», — подчеркнул президент Украины.
Здравствуйте! Начинается 762-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.