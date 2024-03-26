Война Семьсот шестьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

ВСУ в ходе ракетного удара по Севастополю 23 марта повредила российский корабль «Иван Хурс», рассказал в эфире телеканала Freedom спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Корабль получил повреждения кормового разведывательного оборудования и в ближайшее время не сможет выполнять задачи, утверждает собеседник канала.

Кроме того, по словам Плетенчука, ВСУ поразили ракетой «Нептун» большой десантный корабль «Константин Ольшанский», который до аннексии Крыма принадлежал Украине. Повреждения уточняются, корабль не в боевой готовности. Когд его атаковали, не соообщается.

Спикера ВМС Украины заявил, что девять лет корабль стоял в бухте, но затем российские власти решили его восстановить. Плетенчук считает, что восстановленный «Константин Ольшанский» хотели выдать за восстановленный российский корабль.

Плетенчук отметил, что большие десантные корабли «Азов» и «Ямал», поврежденные в ходе атаки ВСУ 23 марта, также не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время. Накануне военная разведка Украины заявила, что в результате атаки «Ямал» получил повреждения, которые носят «критический характер».

Минобороны РФ о повреждении этих кораблей не сообщало.

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