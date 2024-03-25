Война Семьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 марта читайте здесь.
Украинская разведка утверждает, что при атаке на Севастополь российский корабль «Ямал» получил «критические повреждения»
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в результате атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта большой десантный корабль «Ямал» получил повреждения, которые носят «критический характер».
По данным ГУР, российские военные «непрерывно откачивают воду из пораженного корабля».
- ВСУ атаковали Севастополь вечером 23 марта. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев назвал удар «самым массированным за последнее время». По его данным, 65-летний мужчина погиб из-за попадания осколка ракеты в жилой дом, еще четыре человека пострадали. Как утверждало командование ВСУ, во время атаки были поражены большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также центр связи Черноморского флота России.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений;
- Российские войска нанесли 33 ракетных удара и 70 авиационных ударов, а также совершили 91 обстрел из реактивных систем залпового огня;
- Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
- ВСУ отразили восемь атак российских войск на лиманском направлении, восемь атак — на бахмутском направлении, 10 атак — на авдеевском направлении;
- На новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать армию РФ в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное. Российские войска при поддержке авиации 25 пытались прорвать оборону ВСУ;
- Подразделения ракетных войск Украины поразили два средства ПВО российской армии, три артиллерийских средства и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Российские войска атаковали дронами Одесскую и Николаевскую области. Часть Одессы осталась без электричества, там не ходят троллейбусы и трамваи
В ночь на 25 марта российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области беспилотниками, сообщили в ВСУ.
В Николаевской области один из ударов пришелся по энергетическому объекту, после этого начался пожар. В городе Николаев обломки сбитого дрона упали в частный сектор, в результате разрушения получил двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, 11 человек пострадали, двое их которых госпитализированы.
В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект, там начался пожар. Из-за этого была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов.
Мэрия Одессы сообщила, что в городе временно не ходят троллейбусы и трамваи, на линии планируется вывести дополнительные автобусы. В детских садах, которые оказались без электричества, продолжают работать дежурные группы, но, как предупредила администрация города, приготовить еду для детей пока нельзя, родителей просят накормить их дома.
По данным «Укрэнерго», войска РФ нанесли удар по двум электроподстанциями в южном регионе. Из-за повреждения оборудования, говорится в заявлении компании, в Одессе и Одесской области вынуждено увеличены периоды ограничения потребления. «Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от нагрузки, которая может повлечь дополнительные технологические повреждения», — говорится в сообщении.
В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. По словам очевидцев, ее атаковали беспилотники
На Новочеркасской ГРЭС — крупнейшей тепловой электростанции в Ростовской области — в ночь на 25 марта произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, работники станции быстро потушили возгорание. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, устанавливается, отметил глава региона.
«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — заявил губернатор.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что станцию атаковали беспилотники. В атаке участвовали сразу несколько дронов. Первые из них попытались атаковать станцию в 02:30.
В Минобороны России заявили, ночью 25 марта над территорией Ростовской области силы ПВО перехватили 11 украинских беспилотников.
Здравствуйте! Начинается 761-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.