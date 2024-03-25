Война Семьсот шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Российские войска атаковали дронами Одесскую и Николаевскую области. Часть Одессы осталась без электричества, там не ходят троллейбусы и трамваи

В ночь на 25 марта российские войска атаковали Одесскую и Николаевскую области беспилотниками, сообщили в ВСУ.

В Николаевской области один из ударов пришелся по энергетическому объекту, после этого начался пожар. В городе Николаев обломки сбитого дрона упали в частный сектор, в результате разрушения получил двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, 11 человек пострадали, двое их которых госпитализированы.

В Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект, там начался пожар. Из-за этого была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов.

Мэрия Одессы сообщила, что в городе временно не ходят троллейбусы и трамваи, на линии планируется вывести дополнительные автобусы. В детских садах, которые оказались без электричества, продолжают работать дежурные группы, но, как предупредила администрация города, приготовить еду для детей пока нельзя, родителей просят накормить их дома.

По данным «Укрэнерго», войска РФ нанесли удар по двум электроподстанциями в южном регионе. Из-за повреждения оборудования, говорится в заявлении компании, в Одессе и Одесской области вынуждено увеличены периоды ограничения потребления. «Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от нагрузки, которая может повлечь дополнительные технологические повреждения», — говорится в сообщении.