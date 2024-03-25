Арестованы четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе». Двое из них признали вину после пыток Что известно на третий день после нападения на концертный зал. Главное

Пожарные работают в сгоревшем концертном зале «Крокус Сити Холл» после теракта, 23 марта 2024 года МЧС России / AP / Scanpix / LETA

В разрушенном здании «Крокус Сити Холла» продолжают разбирать завалы после пожара, произошедшего при теракте 22 марта. Телеграм-канал Baza сообщил, что в ночь на 25 марта на месте теракта обнаружили 17 фрагментов тел. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что концертный зал расчистили примерно на две трети. По словам главы региона, поисковую операцию продлили до 17:00 26 марта.

По данным СК на 24 марта, в результате нападения на «Крокус» погибли 137 человек (по неофициальной информации Baza, погибли 144 человека). На сайте МЧС опубликован предварительный список погибших, в нем 68 фамилий. По информации Минздрава Московской области, пострадали 182 человека. В больницах после теракта остаются 97 человек, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болтаева. Власти РФ не раскрывают, сколько человек числятся пропавшими без вести.

В момент теракта в здании «Крокуса» были заблокированы несколько пожарных лестниц и выход на крышу, утверждает телеграм-канал Baza. По его информации, возникли проблемы с дверьми, оборудованными ручками «Антипаника» (позволяют открыть дверь одним нажатием). Утверждается, что двери с «Антипаникой», ведущие на крышу, не работали из-за висящих на них велосипедных замков. Телеграм-канал привел данные очевидцев, что автоматизированная пожарная сигнализация в «Крокусе» не работала полностью или частично. Люди, находившиеся в «Крокусе», говорили, что не могли открыть двери в подвале здания, из-за чего ломали дверь, чтобы выбраться на улицу.

В «Крокус Сити Холле» заявили, что во время теракта из здания эвакуировали пять тысяч человек, а сотрудники МЧС спасли около 100 человек. Сколько всего человек находились в «Крокусе» в день теракта, точно неизвестно. Зрительный зал рассчитан на 6200 мест (а с учетом танцпола его вместимость — 7233 человека). На концерт группы «Пикник», которая планировала выступить в «Крокусе» в тот день, продали все билеты, говорили представители коллектива.

Двое обвиняемых в теракте несколько раз посещали «Крокус Сити Холл» перед нападением, утверждает телеграм-канал Shot, близкий к таблоиду Life. По его данным, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов посещали концертную площадку минимум пять раз за две недели до теракта. По неофициальной информации, их заметили у «Крокуса» перед концертами Григория Лепса и Шамана, которые прошли 8 и 10-11 марта соответственно. Сотрудник концертного зала Александр Журик рассказал, что перед концертом Лепса разговаривал с Шамсидином Фаридуни, которого Shot называет «главарем террористов». По словам сотрудника «Крокуса», Фаридуни осматривался и спрашивал, где что находится. Baza опубликовала снимок Фаридуни, который вечером 7 марта сделал в «Крокусе» один из фотографов. Телеграм-канал «112» сообщил, что один из подозреваемых накануне нападения посетил спектакль в «Крокусе». По неподтвержденным данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Шамсидина Фаридуни также видели у ДК «Машиностроитель» в подмосковном Подольске (в этом городе он раньше работал).

Трое из четверых фигурантов дела о теракте провели в России как минимум несколько месяцев, установило «Агентство». По его информации, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Далерджон Мирзоев приехали в Россию несколько месяцев назад. Когда приехал четвертый обвиняемый, Саидакрами Муродали Рачабализоду, неизвестно. Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что двое обвиняемых получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальных завербовали уже в России. По данным источника «Известий», исполнители теракта в «Крокусе» познакомились за три-четыре недели до теракта.

Басманный суд Москвы в ночь на 25 марта удовлетворил ходатайства следствия об аресте четверых фигурантов дела о теракте. Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни арестованы на два месяца, до 22 мая, с возможностью продления меры пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме — следователи попросили об этом, чтобы не разгласить «государственную или иную тайну», а также для «безопасности участников процесса», «в том числе родственников погибших». Перед заседанием фигурантам дела предъявили обвинения по статье о теракте.

На фотографиях из суда видно, что задержанные сильно избиты — на допросах к ним применяли пытки. У одного из них отрезано ухо. Одного из предполагаемых террористов, Мухаммадсобира Файзова, раненного при задержании, доставили на заседание суда в кресельных носилках. О пытках подозреваемых журналисты спросили на брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Я оставляю без ответа этот вопрос», — сказал Песков.

Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев полностью признали вину, сообщила Объединенная пресс-служба московских судов. «Медиазона» отмечает, что двое других подозреваемых, судя по всему, вину не признали, несмотря на пытки.

Что было на заседании суда

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Фотографии Задержанные сильно избиты — на допросе их пытали. У одного отрезано ухо. Еще одного доставили в суд на носилках — он не реагировал на происходящее

Что было на заседании суда

Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Фотографии Задержанные сильно избиты — на допросе их пытали. У одного отрезано ухо. Еще одного доставили в суд на носилках — он не реагировал на происходящее

Есть ли в деле другие подозреваемые, неясно. На следующий день после теракта сообщалось, что глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек. Бортников добавил, что спецслужба работает над тем, чтобы выявить пособников террористов. Но на заседании суда, помимо четырех предполагаемых исполнителей, других подозреваемых не было. «Медиазона» отмечает, что российский УПК отводит 48 часов на то, чтобы суд арестовал подозреваемых или продлил срок задержания. Эти 48 часов уже прошли. «Материалов дела против каких-либо новых фигурантов дела о теракте в московские суды не поступало, информации об освобождении задержанных в связи с событиями 22 марта тоже нет», — говорится в публикации «Медиазоны».

МВД России продолжает выпускать опровержения в связи с работой полиции в день теракта. Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила утром 25 марта, что утверждения о том, что на парковке «Крокуса» в момент теракта стоял микроавтобус кинологической службы МВД, не соответствуют действительности. «Автомобиль, запечатленный на фото и видео, является машиной скорой медицинской помощи», — сообщила Волк. Днем ранее представитель МВД отвергла утверждения, что полиция не отреагировала должным образом на чрезвычайную ситуацию в «Крокусе». По ее словам, полицейские прибыли на место через пять минут (то есть когда в здании еще находились террористы). Волк также прокомментировала видеозапись, на которой якобы полицейский-кинолог со служебной собакой покидает место происшествия сразу после начала стрельбы. «Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — сказала представитель МВД.

Как отмечает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», в здании «Крокус Экспо-2», расположенном рядом с концертным залом, находится отдел полиции Павшино, где работает много полицейских. По информации «Яндекс Карт», от отдела полиции до «Крокус Сити Холла» можно дойти пешком за шесть минут.

К зданию «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы. Утром 25 марта цветы к мемориалу, появившемуся у здания концертного зала, цветы возложили уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и сотрудники ее аппарата. В Петербурге, как пишет «Бумага», цветы несут к зданию метро . В разных городах России местных бюджетников обязывают нести цветы к мемориалам, так, об этом заявили издания и телеграм-каналы Тамбова и Ростова-на-Дону (в других городах о подобном не сообщалось).

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