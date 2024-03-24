Басманный суд отправил под арест обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Они полностью признали вину

Басманный суд Москвы отправил под арест двоих обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода арестованы на два месяца, до 22 мая. Они полностью признал вину.

Заседание было закрытым — следователь попросил сделать это, чтобы не разгласить «государственную или иную тайну», а также для «безопасности участников процесса», «в том числе родственников погибших».

Перед заседанием предполагаемым террористам были предъявлены официальные обвинения по статье о теракте. Максимальное наказание по этому составу преступления — пожизненное лишение свободы.

Позже суд рассмотрит ходатайство об аресте двух других обвиняемых.

О задержании четверых подозреваемых в совершении теракта ФСБ объявила утром 23 марта. По версии спецслужбы, они пытались скрыться, «продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы». Всего в рамках расследования, сообщала ФСБ, задержаны 11 человек — кем были еще семеро и что с ними сейчас, неясно.

Близкие к силовикам каналы публиковали свидетельства пыток задержанных. 23 мая распространилось видео, на котором у Раджаба Ализаде отрезают кусок уха, на следующий день — фото, на котором у Шамсиддина Фаридуни к гениталиям подключены электрические провода.

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