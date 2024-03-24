Z-каналы опубликовали фото допроса задержанного по подозрению в совершении теракта в «Крокусе». На нем мужчину пытают током
Близкие к российским силовикам телеграм-каналы опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, показан допрос Шамсиддина Фаридуни, задержанного по подозрению в совершении теракта в «Крокусе».
Внимание. В следующем абзаце описаны сцены жестокости. Просим чувствительных людей не читать его.
На снимке мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К нему, как утверждается, подключен военный аппарат связи ТА-57, который силовики используют для пыток разрядами электричества. Клемма провода, судя по всему, подключена к гениталиям (часть снимка замазана).
Из описания, опубликованного телеграм-каналом Grey Zone, следует, что напряжение разряда составляет до 80 вольт, а для усиления боли подозреваемого поливают водой.
Накануне в z-каналах появилось видео допроса другого подозреваемого, Раджаба Ализаде. На нем человек в камуфлированной одежде удерживает Ализаде на земле, затем подносит к его правому уху нож и отрезает его кусок, а затем пытается заставить предполагаемого террориста есть его.