Z-каналы опубликовали фото допроса задержанного по подозрению в совершении теракта в «Крокусе». На нем мужчину пытают током

Близкие к российским силовикам телеграм-каналы опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, показан допрос Шамсиддина Фаридуни, задержанного по подозрению в совершении теракта в «Крокусе».

Внимание. В следующем абзаце описаны сцены жестокости. Просим чувствительных людей не читать его.

На снимке мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К нему, как утверждается, подключен военный аппарат связи ТА-57, который силовики используют для пыток разрядами электричества. Клемма провода, судя по всему, подключена к гениталиям (часть снимка замазана).

Из описания, опубликованного телеграм-каналом Grey Zone, следует, что напряжение разряда составляет до 80 вольт, а для усиления боли подозреваемого поливают водой.

Накануне в z-каналах появилось видео допроса другого подозреваемого, Раджаба Ализаде. На нем человек в камуфлированной одежде удерживает Ализаде на земле, затем подносит к его правому уху нож и отрезает его кусок, а затем пытается заставить предполагаемого террориста есть его.

Читайте также

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские политики вновь заговорили о возвращении смертной казни. Но разве мораторий можно отменить? Нельзя — но, как обычно, есть нюансы. Выпуск рассылки Kit на «Медузе»

Читайте также

После теракта в «Крокус Сити Холле» российские политики вновь заговорили о возвращении смертной казни. Но разве мораторий можно отменить? Нельзя — но, как обычно, есть нюансы. Выпуск рассылки Kit на «Медузе»