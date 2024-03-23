ФСБ отчиталась о задержании участников нападения на «Крокус». Что о них известно На одном из видео подозреваемый говорит, что ему обещали полмиллиона рублей за убийство людей

В подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошел теракт — в здание вошли вооруженные люди в камуфляже и открыли стрельбу. Вскоре в «Крокусе» начался пожар. По последним официальным данным, в результате теракта погибли 115 человек, поисковые работы продолжаются. Предположительно, ответственность за теракт несет террористическая организация «Исламское государство». Эту версию поддерживают источники The New York Times и CBS News. На следующий день после теракта ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе четырех человек, подозреваемых в совершении нападения на концертный зал. Спецслужба утверждает, что подозреваемые собирались бежать в Украину, где у них были «соответствующие контакты». «Медуза» рассказывает, что известно о задержанных.

Утром 23 марта ФСБ России объявила, что четыре человека, подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», задержаны в Брянской области. По версии спецслужбы, они пытались скрыться, «продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы». Всего, по данным ФСБ, задержаны 11 человек. Спецслужба также утверждает, что преступники после совершения теракта планировали перейти российско-украинскую границу, они якобы «имели соответствующий контакт на украинской стороне».

В телеграм-каналах появилось видео, на котором показан допрос одного из задержанных. Видео опубликовали провоенный телеграм-канал «Рыбарь», пропагандистка Маргарита Симоньян, близкий к силовикам канал «112» и другие.

На видео мужчина лежит лицом к земле и представляется как Фаридуни Шамсиддин (точно расслышать имя невозможно — прим. «Медузы»). Он говорит, что 4 марта прилетел из Турции. Там он был «ради документов». На вопрос людей за кадром, что он делал 22 марта в «Крокус Сити Холле», он отвечает: «Застрелил людей за деньги». Он также заявил, что сделал это за 500 тысяч рублей, половину из которых уже получил переводом на банковскую карту.

— Что в «Крокусе» делал вчера?

— Застрелил.

— Кого?

— Людей.

— Зачем?

— За деньги.

По словам задержанного, он общался с некими людьми в телеграме, которые никак не представились. Они же, по его словам, предоставили оружие. Задержанный говорит, что ему написал «помощник проповедника», которого он слушал в телеграме: «Предлагал за деньги убить людей, без разницы кого».

Вскоре Симоньян опубликовала видео с еще одним задержанным, которого она назвала «главарем упырей». Мужчина на записи говорит через переводчика. Он утверждает, что жил в хостеле в районе Дмитровский около трассы (возможно, речь про Дмитровское шоссе — прим. «Медузы»). По его словам, там он жил с неким Мухамадом.

10-12 дней назад он познакомился в телеграме с неким Абдулло, у родственников которого затем вместе с Мухамадом купил машину. На видео человек за кадром, предположительно, показывает задержанному некое изображение и спрашивает, Абдулло ли это. Мужчина отвечает утвердительно. О совершении теракта на видео он не рассказывает.

В телеграм-каналах появились также видео и фото с еще двумя задержанными. У одного из них лицо в крови, его ведут силовики.

Второго, предположительно, зовут Мухаммадсобир Файзов, ему 19 лет. По данным телеграм-каналов, он получил ранение во время задержания, у него не закрывается левый глаз. Baza утверждает, что он уроженец Душанбе.

По предварительным данным, Файзов работал в барбершопах в Ивановской области. Владелица салона красоты в городе Тейково Ямина Сафиева рассказала, что он проработал меньше трех месяцев и уволился 11 января. Ничего подозрительного за ним она не замечала.

Близкий к силовикам телеграм-канал «112» утверждает, что все задержанные по подозрению в теракте — граждане России. По его информации, они приехали из «ближнего зарубежья», но пробыли в России «столько, что успели получить гражданство». Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» называет эту информацию «враньем».

«112» также пишет, что подозреваемые в теракте жили в апарт-отеле «Окружной». Отель с таким названием есть на Дмитровском шоссе. Канал приводит слова хозяйки отеля Елены, которая рассказала силовикам, что уроженцы Таджикистана заселились в гостиницу в начале марта, «вели себя хорошо, дебошей не устраивали, всегда здоровались и улыбались». По словам женщины, все общение с администрацией отеля шло через 19-летнего Файзова, который лучше всех говорил по-русски. При заселении мужчины предъявили паспорта граждан Таджикистана.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал ориентировки на четырех подозреваемых, якобы разосланные во все отделы полиции Центрального федерального округа. Канал утверждал, что все подозреваемые — граждане Таджикистана, они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Из публикации следовало, что подозреваемых зовут Риводжин Исмонов, Махмадрасул Насридинов, Шохинджонн Сафолзода и Рустам Назаров.

Вскоре МВД Таджикистана заявило, что трое граждан страны из опубликованных ориентировок не причастны к совершению преступления. Двое из них находятся в республике, еще один работает в Самаре. Ведомство также опубликовало фотографии двоих мужчин, они совпадают с двумя людьми из ориентировок.

Из четырех задержанных в Брянской области, видео и фото с которыми появились в телеграм-каналах, ни один не подходит под изображение на ориентировках, опубликованных каналом Baza.

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