После теракта в «Крокус Сити Холле», как утверждают СМИ, задержали двух подозреваемых, еще четверо скрылись По последним данным, погибли больше 80 человек, пострадали почти 200

«Крокус Сити Холл» в Красногорске после теракта, 23 марта 2024 года AFP / Scanpix / LETA

По последним данным, во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области 22 марта погибли более 60 человек, сообщили в Следственном комитете РФ. По информации Минздрава РФ, пострадали больше 140 человек. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором по состоянию на 6 утра 23 марта перечислены имена 121 пострадавшего, среди них пятеро детей, а также указывается, что 62 человека, в том числе три ребенка, погибли. Из материалов Минздрава следует, что пять человек умерли в больницах. МЧС опубликовал список госпитализированных после теракта, актуальный на 9 утра: в нем 107 человек, имена пятерых неизвестны.

По неофициальным данным, которые приводит телеграм-канал «112», погибли 82 человека, пострадали 183 человека. Телеграм-каналы Baza и Shot утверждают, что погибли 83 человека. Официально сведения СМИ не подтверждены.

Следственный комитет РФ

В Брянской области задержали двух человек, которые ехали в автомобиле, разыскиваемом в связи с терактом. По информации Baza, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек, двоих из них задержали, остальные сбежали. Ранее СМИ писали, что правоохранительные органы разыскивают белый и серый автомобили Renault, на которых могли скрыться подозреваемые.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности задержания подозреваемых. По его словам, автомобиль Renault, в котором ехали подозреваемые, обнаружили ночью в районе деревни Хацунь в Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. «В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается», — сообщил Хинштейн. По его словам, в салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана.

Задержаны граждане Таджикистана, утверждает Baza. По данным Shot, среди задержанных 19-летний Мухаммадсобир Файзов, он госпитализирован. Телеграм-канал Baza опубликовал ориентировки на четырех подозреваемых — все они граждане Таджикистана. «Осторожно, новости» также опубликовало фото четырех человек, которые, предположительно, передвигались в машине, остановленной в Брянской области. Ранним утром 23 марта Astra писала, что у полиции нет ориентировок на подозреваемых. В МИД Таджикистана заявили, что «таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана» к теракту.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». Источники The New York Times и CBS News сообщили, что в США считают ответственной за теракт группировку «Вилаят Хорасан» — подразделение ИГИЛ в Афганистане. По данным СМИ, у Вашингтона «нет оснований сомневаться в этих утверждениях».

Пожар в «Крокус Сити Холле», начавшийся во время теракта, локализован в ночь на 23 марта, сообщили в МЧС России в 00:55 мск. «Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — сообщили в ведомстве. В МЧС прогнозируют, что полностью потушат пожар к 10 утра 23 марта. Ночью губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасатели проливают конструкции, остались отдельные очаги возгорания, но в основном пожар ликвидирован. Утром Воробьев заявил, что пожарные приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. По словам губернатора, работы будут вестись в течение всего дня.

AFP / Scanpix / LETA

Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

На этом изображении показаны тела погибших. Просим чувствительных людей не смотреть фото Все равно хочу увидеть Один из залов в «Крокус Сити Холле» Telegram-канал 112

Владимир Путин спустя 12 часов после теракта так и не прокомментировал случившееся. Президент РФ, как сообщили в Кремле, получил доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле». Путину о ходе расследования доложили руководители ФСБ, МВД, СК, Росгвардии. Также президент заслушал доклады глав МЧС, Минздрава, а также вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» пропал один из участников группы «Пикник», перед концертом которой началась стрельба. Директор группы сообщил РИА Новости утром 23 марта, что одного из участников коллектива так и не нашли после теракта: «Мы еще его ищем. Не можем связаться». Ранее концертный директор группы сообщил, что на связь не выходит один из участников группы. Все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали.

В разных городах России, а также на аннексированных территориях Украины проходят акции памяти. Люди возлагают цветы и несут игрушки к памятникам. К посольствам РФ в разных странах мира тоже несут цветы. В Москве и других городах на уличных билбордах с ранней ночи появились надписи «Крокус-Сити 22.03.2024» и фотографией горящей свечи. В храмах Москвы и области прошли богослужения о погибших и пострадавших в результате теракта. Жители Москвы массово сдают кровь в донорских центрах, возле них возникли очереди.

Новосибирск, 23 марта 2024 года Alexandr Kryazhev / Sputnik Novosibirsk Russia / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

Мировые державы осудили теракт в «Крокус Сити Холле». С такими заявлениями выступили многие европейские государства, а также непосредственно руководство ЕС. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил теракт и выразил глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству России. С заявлением выступил глава КНР Си Цзиньпин. Также теракт в «Крокусе» осудил МИД Афганистана, контролируемый движением «Талибан». Интерпол сообщил, что готов оказать поддержку российским властям в расследовании теракта.

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