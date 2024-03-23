Минздрав опубликовал (неполный) список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список людей, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В списке перечислены фамилии, имена, отчества и даты рождения 37 человек.

Ведомство просит всех, кто увидит в списках погибших своего родственника или знакомого, позвонить на горячую линию 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Министерство здравоохранения Московской области

Ранее в Следственном комитете сообщили, что погибли более 60 человек. При этом СМИ утверждают, что погибших больше — сообщается о 82 или 83 погибших.

По информации Минздрава, при теракте пострадали больше 140 человек. СМИ пишут, что пострадали больше 180 человек (это не подтверждено).

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