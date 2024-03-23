СК: больше 60 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли более 60 человек, сообщил Следственный комитет России.

«К сожалению, количество жертв может увеличиться», — отмечает ведомство.

На месте теракта продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты СК вместе с оперативными подразделениями МВД и ФСБ. Производится осмотр тел погибших, изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, а также записи с камер видеонаблюдения.

Ведомство опубликовало видео из «Крокуса» с оружием нападавших. В ролике видны автомат, множество гильз и патронов, а также разгрузка.

По данным Минздрава России, в результате теракта пострадали более 140 человек.