Теракт в «Крокус Сити Холле» Онлайн «Медузы»

«Пикник» и война

В 2016 году солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный приехали в аннексированный Крым на байк-шоу «Ковчег спасения» и заявили прессе, что им «плевать на санкции». При этом Шклярский сказал, что «политика меняется, а группа „Пикник“ остается», напомнив, что группа начала выступать еще при Леониде Брежневе. Артист добавил: «В детстве была фраза „Лишь бы не было войны“. И я за это».

На следующий год украинский сайт «Миротворец», который составляет базу людей, представляющих, по мнению команды, опасность для Украины, внес Шклярского в свой список за «сознательное нарушение границы» страны.

Шклярский не высказывался о полномасштабном вторжении России в Украину, однако, по словам Захара Прилепина, помогал покупать военную технику для российской армии. «Рок-легенда, лидер группы „Пикник“ Эдмунд Шклярский спокойно передал необходимые средства на починку вечно убиваемого транспорта для наших гуманитарщиков», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.