Теракт в «Крокус Сити Холле» Онлайн «Медузы»
Что случилось: в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. В здании пожар, рухнула крыша.
Есть ли жертвы: по разным данным, погибли от 10 до 40 человек, десятки раненых.
Где это происходит: Красногорск, Московская область.
Кроме группы «Пикник» в «Крокусе» выступал симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический». По информации Mash, команда оркестра не знает о состоянии и местонахождении одного из музыкантов.
Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл»
СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте после стрельбы в «Крокусе»
В Петербурге из торговых центров также эвакуируют посетителей, пишет «Бумага».
В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что терект в Подмосковье стал «сознательной провокацией спецслужб Путина»
Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сообщил в комментарии «Украинской правде»:
Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить.
Жесткие кадры с убитыми в «Крокусе»
Христо Грозев: незадолго до теракта ФСБ проводила аресты террористов «Исламского государства»
Об этом журналист-расследователь сказал в эфире «Дождя». По его словам, если ФСБ выдвинет версию о следе ИГИЛ, то это, скорее всего, соответствует действительности.
В то же время журналист-расследователь отметил, что российское ГРУ уже год тренирует афганских боевиков в России. Кроме того, Грозев предполагает, что одним из мотивов ФСБ мог быть повод всеобщей мобилизации, однако выводы пока делать рано.
В Москве в разных местах закрывают торговые центры. По информации «Осторожно Media», эвакуированы ТРК Vegas в Кунцево и ТРК Vegas на Каширском шоссе.
В момент теракта в зале могли находиться 6200 зрителей, сообщает The Bell. Именно столько человек вмещает концертный зал. По данным сайта RedKassa, все билеты на концерт были проданы.
ФСБ: в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» есть погибшие и раненые
Для тушения пожара в «Крокусе» задействована авиация, вертолет ведет сброс воды на горящее здание, ещё два вертолета готовятся к вылету, сообщили в МЧС.
«Пикник» и война
В 2016 году солист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный приехали в аннексированный Крым на байк-шоу «Ковчег спасения» и заявили прессе, что им «плевать на санкции». При этом Шклярский сказал, что «политика меняется, а группа „Пикник“ остается», напомнив, что группа начала выступать еще при Леониде Брежневе. Артист добавил: «В детстве была фраза „Лишь бы не было войны“. И я за это».
На следующий год украинский сайт «Миротворец», который составляет базу людей, представляющих, по мнению команды, опасность для Украины, внес Шклярского в свой список за «сознательное нарушение границы» страны.
Шклярский не высказывался о полномасштабном вторжении России в Украину, однако, по словам Захара Прилепина, помогал покупать военную технику для российской армии. «Рок-легенда, лидер группы „Пикник“ Эдмунд Шклярский спокойно передал необходимые средства на починку вечно убиваемого транспорта для наших гуманитарщиков», — написал Прилепин в своем телеграм-канале.
Baza: всем сотрудникам ДПС приказали организовать огневую поддержку при досмотре машин
По тревоге подняты ОМОН, СОБР, сообщает телеграм-канал. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка. Также всем сотрудникам дано указание вооружиться.
Все сотрудники МЧС Московской области переходят на двухсменный режим работы, утверждает Baza.
РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей.
«Осторожно, новости» публикует кадры с телами погибших.
«112»: при теракте в «Крокусе» ранены 130 человек
Представители силовых структур оттесняют людей от здания «Крокуса». По данным «Осторожно, новости», правоохранительные органы опасаются, что нападавшие могли заминировать помещение и возможен новый взрыв.
«Осторожно, новости»: СОБР зашел в здание «Крокуса», начался штурм, даже на улице слышна стрельба
Генпрокуратура РФ сообщает, что неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокусе»
«Сегодня вечером перед началом мероприятия в концертном зале в городе Красногорск неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. Количество пострадавших уточняется, в здании развлекательного центра начался пожар, идёт эвакуация граждан», — заявили в ведомстве.
Там добавили, что на месте происшествия координирует деятельность специальных служб и правоохранительных органов прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отменил в эти выходные в Москве все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия
Десять автобусов повышенной вместимости Мосгортранса направляются к «Крокус Сити Холлу» для эвакуации людей, сообщил московский департамент транспорта.
«К Крокусу направлено 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса для эвакуации с места трагедии. В случае необходимости их количество будет увеличено», — говорится в телеграм-канале департамента.
Автобусы будут продолжать работать на месте столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация, добавили в ведомстве.
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве, сообщила пресс-служба Минздрава
Первые пострадавшие при теракте в здании «Крокус Сити Холл» начали поступать в медицинские учреждения. Медики эвакуировали двух человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России. Они в состоянии средней степени тяжести.
На месте ЧС работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.
На фоне теракта в «Крокусе» журналисты вспоминают, что США и другие страны Запада предупреждали о готовящемся теракте, а Владимир Путин называл эти заявления «шантажом».
Аэропорт Внуково сообщил, что усилил меры безопасности.
Бойцы СОБР вместе с пожарными работают внутри здания «Крокус Сити Холл», эвакуируют людей и ведут поиск преступников, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн
В МИД РФ назвали «кровавым терактом» произошедшее в «Крокус Сити Холле».
ФСБ РФ: в результате нападения на «Крокус» есть погибшие и раненые
Возле «Крокуса» работают около 70 бригад скорой помощи, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
На месте происшествия делается все для спасения людей, работает СОБР, отметил он.