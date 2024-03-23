НТВ показал в новостях фейковое видео, где секретарь СНБО Украины «подтвердил причастность киевского режима» к теракту в «Крокус Сити Холле»

Телеканал НТВ в специальном выпуске новостей, посвященном теракту в «Крокус Сити Холле», показал фейковый видеоролик, в котором секретарь Украины Алексей Данилов якобы подтверждает причастность Украины к случившемуся.

Ведущая предварила видео комментарием: «Причастность киевского режима к теракту в Подмосковье публично, в телеэфире подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов». В ролике «Данилов» говорит, в частности: «Весело сегодня в Москве, я считаю, очень весело. Хочется верить, что мы такое веселье будем им устраивать чаще».

Скриншот поддельного ролика в эфире НТВ

Ролик является подделкой. Вечером 22 марта в эфире украинского телемарафона работали другие ведущие, а Данилов не был там гостем. Часть ролика с телеведущими явно из эфира от 16 марта; их собеседником был начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Данилов в последние недели также бывал гостем украинского телевидения и сидел в тех же интерьерах; его слов про «веселье в Москве» «Медузе» оперативно найти не удалось.

Скриншот оригинального эфира украинского телемарафона от 16 марта

Помимо НТВ ролик распространил, к примеру, телеграм-канал телеканала «Звезда» (позже они признали, что он может быть поддельным) и сайт «Лента.ру».

О возможной причастности «террористов киевского режима» к нападению на «Крокус Сити Холл» ранее заявил бывший президент России Дмитрий Медведев. МИД Украины назвал обвинения в адрес Киева «спланированной провокацией Кремля в целях дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе», и заявил, что «российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году».

НТВ не сообщал в эфире о происходящем в «Крокус Сити Холле» первые часы после нападения — в эфире оставался телесериал «Пять минут тишины» про спасателей МЧС. Первый спецвыпуск вышел на телеканале только около 11 вечера.