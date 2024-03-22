«Крокус сити холл». Теракт. Главное

В «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». По данным телеграм-каналов, погибли от 18 до 100 человек, пострадали еще не менее 100. В момент стрельбы в зале могли находиться более шести тысяч человек — все билеты на концерт «Пикника» были раскуплены. Пока люди покидали «Крокус сити холл», в нем произошло несколько взрывов. Здание загорелось, часть его охвачена огнем. На место выехали пожарные, бойцы СОБР и ОМОН, а также губернатор Подмосковья. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Стрельбу открыли перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в партер ворвались как минимум трое человек в камуфляже, открывшие стрельбу из автоматического оружия. После этого, по его словам, они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар. Люди в зале легли на пол, а минут через 15–20 начали выбираться ползком, сообщил корреспондент РИА Новости.

Очевидцы рассказали «Москве 24», что сидели в бельэтаже и услышали стрельбу. Когда они начали спускаться, они поняли, что внизу тоже стреляют. Другие свидетели рассказали, что при звуках стрельбы легли на пол, но потом, когда поняли, что все идут наверх, тоже стали подниматься. «Со всех сторон стреляли, просто со всех», — сказал один из очевидцев.

В результате стрельбы погибли десятки человек. По данным телеграм-канала Baza, погибших — как минимум 18 человек, не менее 43 человек пострадали. Телеграм-канал 112 со ссылкой на источник сообщает, что погибли более 40 человек, ранены более 130 человек.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, на котором как минимум трое одетых в камуфляж мужчин стреляют в упор по пытающимся укрыться в углу холла людям. Корреспондент Msk1 передает с места, что тела убитых лежат прямо на улице.

В момент теракта в зале могли находиться более шести тысяч человек — концертный зал «Крокус сити холла» вмещает 6200 зрителей, а все билеты на концерт «Пикника» были раскуплены. Сами музыканты не пострадали, сообщает ТАСС. Это подтвердил агентству РИА Новости и директор группы.

Первые пострадавшие при стрельбе госпитализированы, сообщил помощник министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Вслед за стрельбой в «Крокус сити холле» произошел взрыв, сообщил ТАСС. В здании начался пожар, очевидцы сообщают, что крыша комплекса начала рушиться. Телеграм-канал Baza пишет, что в здании могут оставаться около 100 человек. ТАСС пишет, что огнем охвачена треть здания.

Некоторые люди могли укрыться на минус первом этаже, еще часть отрезана огнем на четвертом этаже, пишет Baza. Московские телеграм-каналы пишут, что огонь охватил все здание.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания около 100 человек, сообщили в МЧС. Корреспондент ТАСС передает, что на крыше находятся люди, ожидающие помощи. После первого взрыва, как сообщил корреспондент «Осторожно, новости», в здании прозвучал еще один взрыв.

Спецназ начал штурм «Крокус сити холла». На место прибыли сотрудники московского СОБР и ОМОН, поднятые по тревоге. О штурме также пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Стрельбу открыли не менее трех человек в камуфляже, сообщило агентство РИА Новости. По предварительным данным, как пишет ТАСС, стрельба могла вестись из автомата. Очевидцы также сообщали, что стрельба была открыта из автоматического оружия.

По данным оперативных служб, в стрельбе участвовали от двух до пяти человек. Еще один очевидец рассказал телеграм-каналу Mash, что в здании были «минимум пять человек, бородатые». «Действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход», — сказал он.

По данным телеграм-канала Mash, охрана перед входом не проверяла сумки и одежду, а металлодетекторы были отключены.

Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала стрельбу терактом. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал стрельбу «ужасной трагедией». В выходные в Москве отменяются все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия, заявил Собянин. На место также выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, создан оперативный штаб, сообщил он.

В ФСБ заявили, что спецслужбы «предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим» в «Крокус сити холле». Также в ФСБ подтвердили, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые.

В московских аэропортах усилили меры безопасности, сообщила Росавиация. Пассажиров четырех столичных аэропортов попросили приезжать заранее. Об усилении мер безопасности также сообщили в РЖД.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте.

В Белом доме накануне 8 марта предупреждали о вероятности теракта в Москве и рекомендовали гражданам избегать скоплений людей в ближайшие 48 часов. Американское посольство писало, что «отслеживает сообщения» о том, что у «экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие скопления» в городе, включая концерты.

После стрельбы в Белом доме сказали, что не располагали информацией о подготовке теракта. США «в курсе» произошедшего, добавили в администрации президента Джо Байдена. Кадры с места в Белом доме назвали «ужасающими».