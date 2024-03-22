«Евросоюз в шоке и ужасе от сообщений о теракте в Москве». В ЕС осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Власти Европейского союза осудили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, в результате которого, по данным ФСБ, погибли не менее 40 человек и более 100 человек пострадали.

«ЕС в шоке и ужасе от сообщений о теракте в „Крокус Сити Холле“ в Москве. ЕС осуждает любые атаки против мирных жителей. Наши мысли — со всеми гражданами России, которых затронул [этот теракт]», — заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.