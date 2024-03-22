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В регионах России начали отменять массовые мероприятия после теракта в «Крокусе»

Источник: Meduza

Российские регионы вслед за Москвой начали отменять массовые мероприятия после террористического акта в московском «Крокус сити холл».

О соответствующих решениях объявили власти Ленинградской, Вологодской, Курской областей, а также Северной Осетии.

На городском уровне мероприятия отменены в Липецке, а также ряде городов Московской области — Истре, Подольске и Люберцах.

Читайте такжеонлайн «Медузы» о теракте в «Крокусе».

Теракт в «Крокусе»