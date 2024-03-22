«Террористы понимают только ответный террор». Медведев призвал к «тотальным казням террористов и репрессиям против их семей»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что «террористы понимают только ответный террор».

«Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть», — написал в своем телеграм-канале бывший президент России.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Вскоре после этого здание загорелось. Теракт произошел перед концертом группы «Пикник», на который были проданы все билеты. В этот момент в зале могли находиться около шести тысяч человек.

Советник главы офиса президента России Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

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