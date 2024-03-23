После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в больницы доставлены 115 человек, включая пятерых детей, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Еще более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, заявил министр. По его словам, в тяжелом состоянии находятся 60 взрослых пациентов и один ребенок.

«Интерфакс» со ссылкой на список пострадавших при теракте на сайте Минздрава Подмосковья сообщает, что в результате теракта пострадали 145 человек. В документе говорится, что в крайне тяжелом состоянии находятся девять человек, в тяжелом — 41. В числе пострадавших восемь детей.

ФСБ в первые часы после теракта сообщала о 40 погибших. С тех пор спецслужба не обновляла эти данные.