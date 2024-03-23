Генсек ООН «решительно осудил» теракт в «Крокусе»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.
Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает сегодняшний террористический акт в концертном зале под Москвой, в результате которого, как сообщается, погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.
Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего выздоровления.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН «за оперативную корректировку и формулирование четкой позиции». В первые часы после теракта она раскритиковала слова Хака, который заявил, что в ООН «опечалены» новостью о теракте в России, и пообещал письменное заявление генсека.