МВД Таджикистана: трое граждан, ориентировки на которых после теракта в «Крокусе» распространили СМИ, не причастны к случившемуся

Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок на которых распространили российские телеграм-каналы после теракта в Московской области, не причастны к совершению преступлений в России. Об этом заявило МВД Таджикистана, пишет ТАСС.

В ведомстве утверждают, что двое из указанных людей находятся в республике: Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов «26 ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства». Ведомство также опубликовало их фото.

Baza, МВД Таджикистана

Baza, МВД Таджикистана

Еще один гражданин Рустам Назаров «в настоящее время работает водителем такси в Самаре», добавили в МВД.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал ориентировки, разосланные во все отделы полиции в Центральном федеральном округе. В материалах, представленных каналом, говорится про четырех человек: это Риводжиддин Исломов, Махмадрасул Насриддинов, Рустам Назаров и Шохинджони Сафолзода.

Уже после публикации ориентировок Baza сообщила, что Руслан Назаров предположительно непричастен к теракту — по словам его родственников, вечером 22 марта, когда произошел теракт, он был с семьей.

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