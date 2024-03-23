Следственный комитет: в результате теракта в «Крокусе» погибли 115 человек

По последним официальным данным, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

«На месте теракта в концертном зале „Крокус Сити Холл“ при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются», — сообщили в СК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» может значительно вырасти. Спасатели МЧС обследуют зрительный зал, где, по словам губернатора, «происходили самые ужасные события».

«Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток», — написал Воробьев в телеграм-канале.

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