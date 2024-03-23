Губернатор Московской области: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» может значительно вырасти
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после визита в «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт, сообщил, что число погибших может вырасти.
«Что касается погибших, сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно. Сегодня в 6:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события. Буквально сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая», — сказал губернатор в разговоре с журналистами.
По словам Воробьева, информация о погибших будет уточняться по мере работы спасателей в концертном зале.
В Следственном комитете сообщили утром 23 марта, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 93 человек, и отметили, что «число погибших еще возрастет». По неофициальным данным, которые публикуют российские СМИ, погибли больше 100 человек, пострадали около 200.