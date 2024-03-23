По данным СК, при нападении на «Крокус» погибли 133 человека. Это крупнейший теракт в России по числу погибших после Беслана

По последним данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 133 человека, сообщил Следственный комитет РФ.

«В ходе разбора завалов в концертном зале „Крокус Сити Холл“ число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Baza ранее утверждала, что погибли 143 человека. По данным телеграм-канала «112», 150 человек погибли, 200 человек пострадали. Эта информация не подтверждена.

По данным Минздрава Подмосковья, пострадали 127 человек.

Нападение на «Крокус Сити Холле» стал крупнейшим терактом на территории России по числу погибших после Беслана. В результате захвата бесланской школы № 1 в сентябре 2004 года погибли 334 человека.

Теракт в «Крокусе» также сравнивали с захватом заложников в октябре 2002 года в Театральном центре на Дубровке, где в тот момент шел мюзикл «Норд-Ост». Тогда погибли 130 человек.