Путин спустя 19 часов после теракта в «Крокусе» обратился к россиянам Он утверждает, что у террористов якобы было «окно» на границе с Украиной. Краткий пересказ его выступления

Обращаюсь к вам в связи с кровавым варварским терактом. За жизнь пострадавших борются врачи. Необходимую помощь окажем всем. Выражаю глубокие искренние соболезнования всем, кто потерял близких. 24 марта объявляю днем общенационального траура. В Москве, Подмосковье и других регионах введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления.

Все четверо непосредственных исполнителя теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержаны 11 человек. Правоохранительные органы работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

Мы столкнулись с подготовленным организованным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли целенаправленно расстреливать наших граждан и детей. Как нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь. Все исполнители, организаторы и заказчики понесут неизбежное наказание. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов. Рассчитываем на взаимодействие с государствами, которые искренне разделяют нашу боль и которые готовы бороться с общим врагом — международным терроризмом. Террористов ждет одна участь — возмездие и забвение. Наш долг — быть вместе в одном строю. Никто и ничто не поколеблет нашу сплоченность и волю.

Это краткий пересказ обращения президента России Владимира Путина к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта. Полностью обращение Путина размещено на сайте Кремля.

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