В Брянской области остановили автомобиль, разыскиваемый в связи с терактом в «Крокусе». По данным СМИ, задержаны два человека
Сотрудники правоохранительных органов остановили в Брянской области автомобиль, который разыскивали в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости». Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Власти это не подтверждали.
По информации Baza, автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек, двоих из них задержали, остальные сбежали. Задержаны граждане Таджикистана, утверждает телеграм-канал.
Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы разыскивают белый Renault, на котором могли скрыться подозреваемые в теракте. Также сообщалось о розыске автомобиля Renault серого цвета.
Телеграм-канал Astra утверждает, что у полиции нет ориентировок на подозреваемых. «Доведены данные на два автомобиля „Рено“, на которых, предположительно, могли передвигаться преступники. Больше никаких данных по лицам, совершившим теракт, нет», — сообщил источник издания.
В то же время «Осторожно, новости» публикует фото людей, которые, предположительно, передвигались в машине, остановленной в Брянской области.
При теракте в «Крокус Сити Холле», совершенном вечером 22 марта, по официальным данным, погибли более 60 человек, пострадали более 140. По неофициальной информации, которую приводит телеграм-канал «112», погибли 82 человека, пострадали 183.